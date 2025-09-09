2025-09-09 13:52:12
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις  ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον. 

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά  ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

Πηγή: tvnea.com
ΠΟΥ 2025: Νέες θεραπείες για καρκίνο, διαβήτη και παχυσαρκία στους Καταλόγους Βασικών Φαρμάκων
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/9/2025)
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Hellenic train (15-16 & 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (7/9/2025)
Από τη Σκωτία στη Βενετία: Αυτά είναι μερικά από τα πιο γραφικά ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη
Ξεκινά το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 – Όλα όσα δείχνει το τρέιλερ
Χωρίς επαναλήψεις σειρών ο ΑΝΤ1 την φετινή τηλεοπτική χρόνιά - Αναλυτικά το πρόγραμμα
Εγκυκλοπαίδεια Υγείας – Ένας οδηγός για κοινά φαρμακευτικά βότανα 2ο
Hellenic Train: Η πώληση εισιτηρίων για τις αμαξοστοιχίες Intercity 50, 51 και 57 , διακόπτεται προσωρινά.
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την επίλυση λανθασμένων υποβολών μηνός Ιουλίου στην πύλη ΚΜΕΣ
