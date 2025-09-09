2025-09-09 13:52:13

Ο Γιάννης Μπέζος μίλησε στον Αρτ και την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη νέα σειρά του ΑΝΤ1 όπου θα πρωταγωνιστήσει, με τίτλο «Σούπερ Ήρωες».



«Θα κάνουμε μια απόπειρα για μια καινούργια κωμωδία, που κατά τη γνώμη μου έχει πολύ ενδιαφέρον και φαντάζομαι θα ταυτιστούν πολύ οι τηλεθεατές, γιατί είναι ένας χώρος πολύ γνωστός και πολύ οικείος. Το μεγάλο ατού της σειράς είναι ότι δεν είναι απλώς κάποιοι ήρωες που λένε αστεία. Αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι, που ο καθένας έχει τον προσωπικό του πόνο, την προσωπική του ιστορία… Έχει πράγματα ανθρώπινα που έχουμε όλοι και νομίζω ότι αυτό είναι και το ενδιαφέρον που κάνει τη σειρά ιδιαίτερη», είπε αρχικά ο Γιάννης Μπέζος.



Για τον ήρωα που θα ενσαρκώσει ο ίδιος, ο Γιάννης Μπέζος ανέφερε: «Είναι ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ, ο οποίος είναι αυτός ο κλασικός ιδιοκτήτης που γνωρίζουμε με τα προβλήματα, με τη στάση του, με το ύφος του… Θα έλεγε από την κωμική πλευρά και με την αφέλειά του, για να το κάνει ενδιαφέρον».



Κλείνοντας, ο Γιάννης Μπέζος πρόσθεσε: «Από τη δική μου πλευρά, η μεγάλη ευθύνη και η αγωνία μου κάθε φορά είναι πώς γίνεται και τι θα δουν οι τηλεθεατές. Φυσικά και έχω επαγγελματικές αγωνίες, όχι αγωνία για την καριέρα μου, αλλά αγωνία για το τι θα δουν οι άνθρωποι, γιατί αυτό με ενδιαφέρει».



Πηγή: tvnea.com



