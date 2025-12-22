Μια εικόνα από τα παλιά παρακολούθησαν σήμερα οι τηλεθεατές του ΑΝΤ1, όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιάγκας «συναντήθηκαν» τηλεοπτικά στον αέρα του σταθμού, με αφορμή τον τηλεμαραθώνιο. Οι δύο παρουσιαστές αντάλλαξαν λίγα λόγια σε ζωντανή σύνδεση, αναβιώνοντας στιγμές που είχαν λείψει από τη μικρή οθόνη.Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, το ίδιο βράδυ οι δυο τους αναμένεται να βρεθούν και από κοντά στο πλατό, σε μια τηλεοπτική συνύπαρξη που είχε να συμβεί εδώ και αρκετά χρόνια.Η Νάνσυ Αντωνίου ήταν εκείνη που στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της στιγμής, επισημαίνοντας πως είχε περάσει πολύς καιρός από τότε που είχε πραγματοποιηθεί μια αντίστοιχη τηλεοπτική σύμπραξη.«Να πούμε ότι μετά από πολύ καιρό θα έχουμε στον τηλεοπτικό αέρα τον Γρηγόρη με σένα μαζί. Κάτι που είχα ζητήσει για την πρώτη εκπομπή του The 2night Show και δεν έγινε ποτέ. Αυτή την εικόνα έχουμε δέκα χρόνια να τη δούμε».Η απάντηση του Γιώργου ΛιάγκαΟ Γιώργος Λιάγκας πήρε τον λόγο, διευκρινίζοντας τον ρόλο του στη βραδινή εκπομπή και κρατώντας χαμηλούς τόνους.«Ο Γρηγόρης κάνει τον τηλεμαραθώνιο, εγώ θα κάνω ένα πέρασμα».Η Νάνσυ Αντωνίου αποκάλυψε επίσης ότι στα παρασκήνια θα βρίσκονται, μαζί με τη Δέσποινα Καμπούρη, και η Μαρία Αντωνά.Η αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα ήταν σύντομη και χαρακτηριστική:«ωραία, ωραία».Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, περιγράφοντας με τις φάσεις επικοινωνίας τους.«Όταν με τον Γρηγόρη είμαστε σε καλή φάση, του στέλνω μηνύματα. Όταν δεν είμαστε σε καλή, σας ακούω, αλλά δεν του στέλνω. Τώρα που είμαστε σε καλή φάση, του στέλνω συνέχεια μηνύματα».Η συζήτηση έκλεισε με ανταλλαγή ατάκας για το ενδεχόμενο μελλοντικής παρουσίας στο βραδινό show!«Όποτε θέλεις να έρθω καλεσμένος στο βραδινό, θα έρθω. Θα έρθω μαζί με τον Ρέμο εγώ», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.«Ναι, το ξέρω, θα έρθει και ο Αντώνης πιο αργά, εσύ είσαι στην αρχή», του απάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.Πηγή: tvnea.com