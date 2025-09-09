2025-09-09 13:52:12
Φωτογραφία για Η μεσημεριανή εκπομπή με Θανάση Πάτρα αμφίβολη... – Ο Κοκλώνης φέρνει νέα projects;
Η μεσημεριανή εκπομπή που είχε αρχικά προγραμματιστεί με οικοδεσπότη τον Θανάση Πάτρα φαίνεται να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στην υλοποίησή της. Παρά τις αρχικές συζητήσεις με τους συντελεστές, κανείς από αυτούς δεν είχε υπογράψει συμβόλαιο, ενώ η παραγωγή δεν είχε ολοκληρωθεί πλήρως λόγω κενών στο προσωπικό.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, αυξάνεται η πιθανότητα η εκπομπή να μην προχωρήσει τελικά, ανατρέποντας το αρχικό σχέδιο του καναλιού για τη μεσημεριανή ζώνη.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Κοκλώνης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη διοίκηση του Open, με στόχο να αναλάβει τόσο τη μεσημεριανή ζώνη καθημερινών όσο και το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Η συνεργασία αυτή ενδέχεται να σηματοδοτήσει τη δημιουργία δύο νέων εκπομπών, φέρνοντας μια νέα δυναμική στο πρόγραμμα του καναλιού.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι το Open προσαρμόζει τα σχέδιά του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για σημαντικές αλλαγές στο τηλεοπτικό του πρόγραμμα το επόμενο διάστημα.

Πηγή: tvnea.com
