2025-09-09 13:52:12

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη αναμένεται να παντρευτούν μέσα στο επόμενο διάστημα, σύμφωνα με την αναγγελία του γάμου τους.



Το ζευγάρι που έχει αποκτήσει μαζί έναν γιο, θα πραγματοποιήσει το μυστήριο στο Κορωπί.



Όπως αναφέρει η αναγγελία γάμου που δημοσιεύτηκε: «Ο Λιβάνης Γεώργιος – Παναγιώτης του Γερασίμου και της Αθανασίας, το γένος Ζάρα, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, και η Δημητροπούλου Ανδρομάχη του Δημητρίου και της Αγγελικής, το γένος Διονυσοπούλου, που γεννήθηκε στο Ζίγκεν της Γερμανίας και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, πρόκειται να τελέσουν τον γάμο τους στο Κορωπί Αττικής».



Πηγή: tvnea.com



