Η δράση επιστρέφει δυναμικά στο ΑΝΤ1+ με ένα μήνα γεμάτο από κορυφαία event ΜΜΑ, που θα καθηλώσουν τους φίλους των μαχητικών αθλημάτων. Από το Νιούκαστλ και το Δουβλίνο, μέχρι τη Ναντ και το Ριάντ, οι καλύτεροι αθλητές της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής ρίχνονται στη μάχη, διεκδικώντας νίκες, τίτλους και μια θέση στο διεθνές προσκήνιο.Cage Warriors 193 Newcastle, Cage Warriors 194 DublinΜετά την καλοκαιρινή διακοπή, το Cage Warriors επιστρέφει δυναμικά το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και μεταφέρεται στο Νιούκαστλ για μια βραδιά γεμάτη κορυφαίες μονομαχίες. Στο main event της βραδιάς, ο Nonato Junior θα αντιμετωπίσει τον Βρετανό George Hardwick, σε μία εκρηκτική αναμέτρηση ελαφρών βαρών μπροστά στο φανατικό βρετανικό κοινό. Ανάμεσα στους μαχητές που θα αγωνιστούν ξεχωρίζει και ο Κύπριος Αλέξιος Τσαρμαντίδης, ο οποίος θα αναμετρηθεί με τον Βορειοϊρλανδό Matt Elliott, που μετρά τρεις συνεχόμενες νίκες. Το event στην πόλη της βόρειας Αγγλίας θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το Ant1+ Sports2.Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, το Gage Warriors ταξιδεύει στο Δουβλίνο, εκεί όπου τα αστέρια του αθλήματος της Ιρλανδίας και όχι μόνο, υπόσχονται μία βραδιά δράσης που δεν χάνεται! Η μάχη του main event είναι μεταξύ ενός Ιρλανδού και ενός Άγγλου, κάτι που θα προσθέσει λίγο παραπάνω ενδιαφέρον στο κοινό της RDS Arena. Ο «γηπεδούχος» Solomon Simon, με το αήττητο σερί των έξι αγώνων, θα φορέσει τα κίτρινα γάντια για να αντιμετωπίσει τον Aiden Lee για την κατηγορία των ελαφρών βαρών. Η βραδιά αναμένεται συναρπαστική, καθώς έχουν ήδη επισημοποιηθεί 15 αγώνες πολλαπλών κατηγοριών, με ονόματα όπως ο Ben Ellis και ο Ryan Shelley να τραβούν τα βλέμματα του κοινού.PFL Europe Semifinals – Nantes, PFL Mena Semifinals – RiyadhΗ τρίτη στάση του PFL Europe για φέτος φέρνει τους ημιτελικούς στη Γαλλία και την πόλη της Ναντ, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου. Το κοινό του Zenith Nantes Metropole θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει κορυφαίες αναμετρήσεις, με highlight το main event ανάμεσα σε δύο Γάλλους: τον αήττητο στους τελευταίους εννιά αγώνες του, Abdul «Lazy King» Abdouraguimov, που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην πόλη του, και τον θεαματικό Kevin «Air» Jousset. Στο co-main event, ο Γάλλος Amin Ayoub θα βρεθεί απέναντι στον επικίνδυνο Βέλγο Donovan «Vegas» Desmae, σε έναν αγώνα lightweight κατηγορίας που υπόσχεται ένταση μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.Η σκυτάλη περνά στη Μέση Ανατολή, με το Ριάντ να φιλοξενεί τους ημιτελικούς του PFL Mena, την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου. Μία βραδιά γεμάτη δράση σε Bantamweight, Featherweight, Lightweight και Welterweight, που θα αναδείξει τους φιναλίστ του τουρνουά. Στο main event, ο Κουβεϊτιανός Mohammad Alaqraa θα αναμετρηθεί με τον Αιγύπτιο Ayman «The Maestro» Galal, σε μία μάχη με φόντο την πρόκριση στον τελικό. Στο co-main event, ο Ιρανός πρωταθλητής lightweight Mohsen Mohammadseifi θα δοκιμαστεί απέναντι στον αήττητο Ιρακινό Mohammad Fahmi.