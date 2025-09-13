2025-09-13 12:51:13
Φωτογραφία για Νέο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ στη Θεσσαλονίκη: Αρχίζουν οι διαδικασίες υλοποίησης στο Θεαγένειο
Ενισχύεται η φαρμακευτική κάλυψη των ογκολογικών ασθενών στη Θεσσαλονίκη με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση και αποσυμφόρηση των υφιστάμενων δομών όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. Ένα ακόμη φαρμακείο του Οργανισμού θα ανοίξει τις πύλες του στη συμπρωτεύουσα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ενέργειες για τη δημιουργία φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από συνάντηση της διοικήτριας Θεανώς Καρποδίνη με τη διοίκηση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Θεαγένειο». Το φαρμακείο θα στεγαστεί στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος», με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες και τη μείωση της πίεσης στα υφιστάμενα φαρμακεία του Οργανισμού.

Πηγή : virus 
pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Σεπτέμβριος στο ΑΝΤ1+ γεμίζει με μάχες και αδρεναλίνη!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Σεπτέμβριος στο ΑΝΤ1+ γεμίζει με μάχες και αδρεναλίνη!
Ο Νίκος Μάνεσης επέστρεψε: «Δεν μπλέκω με σούργελα της τηλεόρασης»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Νίκος Μάνεσης επέστρεψε: «Δεν μπλέκω με σούργελα της τηλεόρασης»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απόπειρα Ληστείας σε Φαρμακείο στη Νέα Ιωνία (video)
Απόπειρα Ληστείας σε Φαρμακείο στη Νέα Ιωνία (video)
Σε φαρμακείο στον Πειραιά η αρπαγή του μωρού που βρέθηκε αργτότερα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη
Σε φαρμακείο στον Πειραιά η αρπαγή του μωρού που βρέθηκε αργτότερα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη
Ληστεία σε φαρμακείο στη Νέα Σμύρνη: Απείλησε με όπλο τον ιδιοκτήτη και άδειασε το ταμείο (video)
Ληστεία σε φαρμακείο στη Νέα Σμύρνη: Απείλησε με όπλο τον ιδιοκτήτη και άδειασε το ταμείο (video)
Πάτρα: Άνδρας μπήκε με όπλο σε φαρμακείο - Τον εντόπισαν
Πάτρα: Άνδρας μπήκε με όπλο σε φαρμακείο - Τον εντόπισαν
Ισότιμη εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων στο φαρμακείο, επιδιώκει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Ισότιμη εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων στο φαρμακείο, επιδιώκει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Με μονοψήφια ποσοστά ολοκλήρωσε την εβδομάδα το “Power Talk” της Τατιάνας Στεφανίδου
Με μονοψήφια ποσοστά ολοκλήρωσε την εβδομάδα το “Power Talk” της Τατιάνας Στεφανίδου
Το
Το "Το ’χουμε" παλεύει αλλά...– Μονοψήφια η πρώτη εβδομάδα του Κώστα Τσουρού
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/9/2025)
Σάρωσε σε τηλεθέαση ο αγώνας Ελλάδας – Τουρκίας
Σάρωσε σε τηλεθέαση ο αγώνας Ελλάδας – Τουρκίας
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ SMARTPHONE ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ SMARTPHONE ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ