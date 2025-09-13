2025-09-13 12:51:13

Ενισχύεται η φαρμακευτική κάλυψη των ογκολογικών ασθενών στη Θεσσαλονίκη με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση και αποσυμφόρηση των υφιστάμενων δομών όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. Ένα ακόμη φαρμακείο του Οργανισμού θα ανοίξει τις πύλες του στη συμπρωτεύουσα.



Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ενέργειες για τη δημιουργία φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από συνάντηση της διοικήτριας Θεανώς Καρποδίνη με τη διοίκηση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Θεαγένειο». Το φαρμακείο θα στεγαστεί στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος», με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες και τη μείωση της πίεσης στα υφιστάμενα φαρμακεία του Οργανισμού.



