Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» για την πολύχρονη απουσία του από την τηλεόραση, για τη συνεργασία του με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου στους «Απαράδεκτους», για τον ρόλο του Χλαπάτσα που τον «στοίχειωσε» αλλά και για τον αείμνηστο Κώστα Ευριπιώτη.



«Δεν είναι επιλογή μου να απέχω τόσα χρόνια από την τηλεόραση. Αν δεν βρίσκεσαι στην τηλεόραση, το ευρύ κοινό θεωρεί ότι δεν υπάρχεις. Τα πρώτα χρόνια της καλλιτεχνικής μου πορείας ήταν εύκολα, στην πορεία ήρθαν οι δυσκολίες. Τη δεκαετία του ’80 αν έπαιζες στην τηλεόραση, ήσουν μαύρο πρόβατο και σε θεωρούσαν “σκουπίδι”. Για πολλά χρόνια δεν χωρούσα πουθενά. Δεν απολάμβανα καθόλου τη δημοσιότητα, δεν μπορούσα να τη διαχειριστώ».



Αναφερόμενος στους «Απαράδεκτους», αποκάλυψε:



«Έγραφα το σενάριο για τους Απαράδεκτους μαζί με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου. Από σεμνότητα ζήτησα να μη μπει το όνομά μου στους τίτλους. Ήταν λάθος μου! Το μετάνιωσα!».



Για τον ρόλο του «Χλαπάτσα» στη σειρά «Της Ελλάδος τα παιδιά», σημείωσε: «Με παγίδευσε σε σχέση με την εικόνα που έφτιαξαν κάποιοι για μένα, μου δημιούργησε περιορισμούς».



Τέλος, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του για τον Κώστα Ευριπιώτη: «Ο Κώστας Ευριπιώτης ήταν ένα κομμάτι μου που έφυγε. Το μόνο που απαλύνει τον πόνο μου είναι ότι κατάφερα να τον δω στο νοσοκομείο, δέκα μέρες πριν τον χαμό του».



