Φωτογραφία για Ξέσπασε φωτιά στο εστιατόριό του γνωστού κριτή του MasterChef,Πάνου Ιωαννίδη
Το γνωστό ιταλικό εστιατόριο Ovio στο Σύνταγμα, ιδιοκτησίας του κριτή του MasterChef, Πάνου Ιωαννίδη, δεν θα λειτουργήσει σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην κουζίνα του.

Η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα, χωρίς να τραυματιστεί κανείς, αλλά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στον χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες του NEWS 24/7, η πυρκαγιά προκλήθηκε από κατσαρόλα που τραβήχτηκε από τον απορροφητήρα, με αποτέλεσμα την έκρηξη σωλήνα νερού της πολυκατοικίας και την καταστροφή δύο καλωδίων.

Το προσωπικό του Ovio αποφάσισε να παραμείνει κλειστό για σήμερα, ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές τόσο στην πολυκατοικία όσο και στο εστιατόριο. Εκτιμάται ότι θα ανοίξει ξανά αύριο, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, και θα υποδεχτεί κανονικά το κοινό του.

Παρά το περιστατικό, όλοι είναι καλά και οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται, με στόχο την ταχεία επαναλειτουργία του εστιατορίου.

Πηγή: tvnea.com
