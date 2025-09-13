2025-09-13 14:35:45

Έχουν περάσει 22 χρόνια από το τέλος της αγαπημένης σειράς του Mega, «Λένη», με πρωταγωνίστριες την Κάτια Δανδουλάκη και τη Δήμητρα Δουμένη.



Η Όλια της σειράς ήταν τότε μόλις 7 ετών, όμως κατάφερε να μαγέψει με την ερμηνεία της και να συγκινήσει το τηλεοπτικό κοινό περισσότερο από ό,τι πολλά άλλα παιδιά της ηλικίας της.



Ο ρόλος της ήταν καθοριστικός, καθώς η Όλια βρέθηκε τυχαία στη ζωή της Λένης και σύντομα έγινε το κέντρο της ύπαρξής της.



Σήμερα, η 28χρονη Δήμητρα Δουμένη έχει ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Ασχολείται με το κλασικό τραγούδι ως υψίφωνος, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές της στο Ωδείο Αθηνών με δίπλωμα κλασικού τραγουδιού, ενώ παράλληλα σπούδασε φιλοσοφία, παιδαγωγικά και ψυχολογία στο ΕΚΠΑ.



Η Δήμητρα Δουμένη συνεχίζει να υπηρετεί την τέχνη, αυτή τη φορά μέσα από τη μουσική, αποδεικνύοντας ότι η καλλιτεχνική της φλέβα βρήκε άλλη διέξοδο έκφρασης.



