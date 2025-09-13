2025-09-13 14:35:45

Η είδηση του θανάτου ενός δημοφιλούς ηθοποιού έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά θλίψη. Ο 37χρονος καλλιτέχνης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή έπειτα από πτώση από κτίριο στην πρωτεύουσα, Πεκίνο. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από συμμετοχές σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές και κυρίως από την επιτυχημένη παραγωγή “Eternal Love”, η οποία προβλήθηκε και στο Netflix, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια θεατές.



Η ομάδα του ανακοίνωσε την τραγική είδηση με μια σύντομη, αλλά φορτισμένη συναισθηματικά δήλωση: «Με ανείπωτη λύπη ανακοινώνουμε ότι δεν είναι πια μαζί μας. Έπεσε από μεγάλο ύψος. Η αστυνομία αποκλείει οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια. Ευχόμαστε να αναπαυθεί εν ειρήνη και η οικογένειά του να βρει τη δύναμη να αντέξει αυτή την απώλεια».



Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα social media και αργότερα διαγράφηκαν, βρισκόταν το προηγούμενο βράδυ στο διαμέρισμα ενός φίλου, περνώντας χρόνο με μικρή παρέα. Κάποια στιγμή αποσύρθηκε μόνος σε ένα δωμάτιο χωρίς να δώσει εξηγήσεις, και όταν οι υπόλοιποι ετοιμάζονταν να φύγουν, τον εντόπισαν τελικά νεκρό στο έδαφος του κτιρίου.



