Φωτογραφία για Πρωτιά για το The Voice στο prime time του Σαββάτου



Σαφές προβάδισμα κατέκτησε το The Voice του ΣΚΑΪ στο prime time της περασμένης εβδομάδας, συγκεντρώνοντας το εντυπωσιακό 20,7% και αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό. Το δημοφιλές μουσικό talent show επιβεβαίωσε για ακόμη ένα Σάββατο την ισχυρή σχέση του με το τηλεοπτικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι Τρομεροί Γονείς του Alpha με 11,8%, συνεχίζοντας να διατηρούν σταθερή δυναμική. Αμέσως μετά ακολούθησε το παιχνίδι γνώσεων Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος στον ΑΝΤ1, που κατέγραψε 11,2%, παραμένοντας σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

Το The Road Show στον ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 10%, ενώ η ταξιδιωτική-γαστρονομική εκπομπή Άκης Food Tour στον Alpha σημείωσε 9,3%.

Από εκεί και κάτω, το Hotel Elvira στο Mega κινήθηκε πιο χαμηλά, στο 6%, ενώ η εκπομπή Παρέα της ΕΡΤ1 περιορίστηκε στο 1,7%.

Το τηλεοπτικό τοπίο του Σαββάτου αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά ιδιαίτερα απαιτητικό, με το The Voice να κυριαρχεί ξεκάθαρα και τα υπόλοιπα προγράμματα να κονταροχτυπιούνται για μια θέση στη μεσαία ζώνη των ποσοστών.



Πηγή: tvnea.com
