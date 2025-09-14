Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με την ταξιδιωτική εκπομπή του στον ΑΝΤ1. Με το γνώριμο σακίδιο και το χαρακτηριστικό βαν, ο παρουσιαστής ξεκινά νέα διαδρομή σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αναζητώντας πρόσωπα και ιστορίες που ξεχωρίζουν.

Σε κάθε στάση, συναντά ανθρώπους της καθημερινότητας και αναδεικνύει τις αφηγήσεις τους με το προσωπικό του στίγμα, συνδυάζοντας χιούμορ και συγκίνηση. Στο πλευρό του βρίσκεται και φέτος ο Διονύσης Κυπριώτης.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 21:00, ενώ η εκπομπή θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή από τον ΑΝΤ1.

Πηγή: tvnea.com