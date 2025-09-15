2025-09-15 08:47:17
Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι χθες το πρωί, στις 05:45, παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο τηλεδιοικούμενο τμήμα από την έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θήβας έως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δαύλειας. Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή επικοινωνίας, την απώλεια απεικόνισης και τη μη δυνατότητα χειρισμών στους ενδιάμεσους σταθμούς.Άμεσα ειδοποιήθηκαν τα συνεργεία sidirodromikanea
