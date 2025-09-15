2025-09-15 08:54:38
«Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα είναι η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια για ψυχαγωγία και ενημέρωση, και επιστρέφει φέτος στον ΑΝΤ1 πιο ανανεωμένο από ποτέ!

Σε νέα ώρα, με νέα μέλη στην ομάδα και νέα δυναμική, «Το Πρωινό» θα αποτελεί για άλλη μια χρονιά τον λόγο για να ξεκινήσει η μέρα μας, με χαμόγελο και ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

Σήμερα (15/9), ο Γιώργος Λιάγκας θα μας λέει «καλημέρα» στις 9:00, παρέα με παλιούς και νέους συνεργάτες. Ο Τάσος Τεργιάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη θα βρίσκονται σταθερά στο πλευρό του με θέματα που θα συζητηθούν και την αυθεντική δημοσιογραφική τους ταυτότητα.

Στην ομάδα, φέτος, προστίθενται η Γιώτα Κηπουρού με το μάχιμο ρεπορτάζ και τα αποκλειστικά θέματά της, η Δέσποινα Καμπούρη, η οποία θα εμπλουτίσει τη θεματολογία με τις συνεντεύξεις της, και ο Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος ως γνώστης του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ, θα παρουσιάζει όλα τα νέα, πριν κυκλοφορήσουν!

Στο «Πρωινό», έρχεται και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, για να δώσει ένα άλλο, πιπεράτο, ύφος στα νέα της ημέρας με το καυστικό του σχόλιο.

Ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας εντάσσεται στο δυναμικό του «Πρωινού» για να «φωτίζει» με τις γνώσεις, την εμπειρία και τις πληροφορίες του υποθέσεις του αστυνομικού ρεπορτάζ.

Ο Γρηγόρης Μπάκας και οι συνεντεύξεις του, φέτος, θα μας απογειώσουν περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά!

Όλη η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής θα ακολουθεί και τα βήματα της επικαιρότητας, για να μας μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν και μας αφορούν, βάζοντας την είδηση και τους πρωταγωνιστές στο επίκεντρό της. Κοινωνικά θέματα, ελεύθερο και αστυνομικό ρεπορτάζ, δικαστικές υποθέσεις, αλλά και lifestyle στιγμές. Όλα έχουν τη θέση τους στο «Πρωινό»!

Ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου θα κάνει και φέτος το πλατό της εκπομπής να γεμίσει νοστιμιές και μυρωδιές από τις λαχταριστές συνταγές του.

Ένα και… καλό, «Το Πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα, κάνει πρεμιέρα αύριο, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, σε νέα ώρα, στις 09:00, και θα προσφέρει και φέτος την ιδανική αναλογία μεταξύ ψυχαγωγίας και ενημέρωσης.





