Με πολύ υψηλή τηλεθέαση υποστήριξαν τον θρίαμβο της Εθνικής Ελλάδας επί της Φινλανδίας οι τηλεθεατές.Η συγκλονιστική προσπάθεια των Ελλήνων παικτών που οδήγησε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΡΤ1, σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 51,5% και στο δυναμικό κοινό (18-54 ετών) 50%.Στους άνδρες 18 έως 34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης εκτοξεύτηκε στο εντυπωσιακό 69,7%, ενώ σε επίπεδο λεπτού άγγιξε το 83%. Κατά μέσο όρο, την αναμέτρηση παρακολούθησαν 1.700.000 τηλεθεατές, ενώ τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν 2.753.000.Μεγάλο ήταν και το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού για τον Τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025. Ο αγώνας Γερμανία-Τουρκία που μετέδωσε απευθείας η ΕΡΤ1 από τη Ρίγα της Λετονίας, σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης στο σύνολο του κοινού 35,8% και στο δυναμικό κοινό 35%. Στο ανδρικό κοινό, 18 έως 34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης του Τελικού άγγιξε το 46,5%.Η μπασκετική δράση έφερε την ΕΡΤ1 στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας με 23% στο σύνολο και 22,7% στο δυναμικό κοινό (18-54).Υψηλή τηλεθέαση σημείωσαν και οι αθλητικές εκπομπές της ΕΡΤ1. Η post game εκπομπή, που μεταδόθηκε μετά από τον αγώνα Ελλάδα-Φινλανδία σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 21,5% και στο δυναμικό κοινό 22%. Η «Αθλητική Κυριακή» κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 17,6% στο σύνολο, ενώ στο ανδρικό κοινό, 18 έως 34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε το 29%.Πηγή: tvnea.com