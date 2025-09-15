2025-09-15 12:17:57
Με πολύ υψηλή τηλεθέαση υποστήριξαν τον θρίαμβο της Εθνικής Ελλάδας επί της Φινλανδίας οι τηλεθεατές.

Η συγκλονιστική προσπάθεια των Ελλήνων παικτών που οδήγησε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΡΤ1, σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 51,5% και στο δυναμικό κοινό (18-54 ετών) 50%.

Στους άνδρες 18 έως 34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης εκτοξεύτηκε στο εντυπωσιακό 69,7%, ενώ σε επίπεδο λεπτού άγγιξε το 83%.  Κατά μέσο όρο, την αναμέτρηση παρακολούθησαν 1.700.000 τηλεθεατές, ενώ τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν 2.753.000.

Μεγάλο ήταν και το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού για τον Τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025. Ο αγώνας Γερμανία-Τουρκία που μετέδωσε απευθείας η ΕΡΤ1 από τη Ρίγα της Λετονίας, σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης στο σύνολο του κοινού 35,8% και στο δυναμικό κοινό 35%. Στο ανδρικό κοινό, 18 έως 34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης του Τελικού άγγιξε το 46,5%.


Η μπασκετική δράση έφερε την ΕΡΤ1 στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας με 23% στο σύνολο και 22,7% στο δυναμικό κοινό (18-54).

Υψηλή τηλεθέαση σημείωσαν και οι αθλητικές εκπομπές της ΕΡΤ1. Η post game εκπομπή, που μεταδόθηκε μετά από τον αγώνα Ελλάδα-Φινλανδία σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 21,5% και στο δυναμικό κοινό 22%. Η «Αθλητική Κυριακή» κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 17,6% στο σύνολο, ενώ στο ανδρικό κοινό, 18 έως 34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε το 29%.

Πηγή: tvnea.com
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Αναστάσιος Ζαμάνης
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Αναστάσιος Ζαμάνης
Πέτρος Κουσουλός: Η Ζήνα Κουτσελίνη από ό,τι έμαθα επέκτεινε και τη διάρκεια της εκπομπής - Είναι κάτι που εμένα με...
Πέτρος Κουσουλός: Η Ζήνα Κουτσελίνη από ό,τι έμαθα επέκτεινε και τη διάρκεια της εκπομπής - Είναι κάτι που εμένα με...
Η Γλυκερία για τη συναυλία στο Ισραήλ: 'Δεν παίρνω θέση, κατανοώ όλες τις πλευρές
Εβδομάδα με δυνατές πρεμιέρες στην ΕΡΤ1
Με μονοψήφια ποσοστά ολοκλήρωσε την εβδομάδα το "Power Talk" της Τατιάνας Στεφανίδου
Δυσκολίες για το «Το 'χουμε» με τον Κώστα Τσουρό – Μονοψήφια τα ποσοστά τηλεθέασης - Αναλυτικά τα 15λεπτα
Οι Ημιτελικοί του Ευρωμπάσκετ 2025 στην ΕΡΤ1 - Ελλάδα - Τουρκία σήμερα στις 21:00
Το Βιετνάμ θέτει νέα πρότυπα για τα τρένα υψηλής ταχύτητας αξιοποιώντας την παγκόσμια τεχνογνωσία και τις προηγμένες λύσεις
«Καλημέρα Ελλάδα»: Δειλή πρεμιέρα με Στάθη – Λιβαθυνού και μικρές μόνο αλλαγές - Δεν ήταν έτοιμο ούτε το STUDIO(;)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (14/9/2025)
Με μονοψήφια συνεχίζει και το Weekend Live στη δεύτερη του εμφάνιση - Αναλυτικά τα 15'
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πρώτη καλημέρα της σεζόν, της 13ης σεζόν για το Happy Day...