Ο Πέτρος Κουσουλός έκανε την πρώτη του εμφάνιση ως καλεσμένος στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα και η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει μια αναφορά στη Ζήνα Κουτσελίνη.Όταν ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε αν τρέφει κακία για τη Ζήνα Κουτσελίνη και πώς θα αντιδρούσε αν συναντιούνταν, ο Πέτρος Κουσουλός απάντησε με έναν τρόπο που είχε μια ελαφριά δόση ειρωνείας, χωρίς να είναι ξεκάθαρα προκλητικός.“Εννοείται θα μιλήσουμε με αγάπη. Τι άλλο; Με αγάπη, με καλά αισθήματα! Είμαστε σε ένα χώρο και νομίζω ότι η τηλεόραση χωράει τα πάντα και τους πάντες. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας”.Στη συνέχεια, ο Πέτρος Κουσουλός έθιξε το θέμα της αλλαγής της ώρας της εκπομπής της Ζήνας Κουτσελίνη, λέγοντας: “Η Ζήνα Κουτσελίνη από ό,τι έμαθα επέκτεινε και τη διάρκεια της εκπομπής, δηλαδή, θα τελειώνει λίγη ώρα αργότερα… Μετά χαράς, αυτό είναι κάτι που εμένα με ευχαριστεί. Μου αρέσει ο υγιής ανταγωνισμός”.“Αυτό που δεν μπορώ και δεν θα δεχτώ ποτέ, είναι τα χτυπήματα πίσω από την πλάτη και κάτω από τη μέση”, ξεκαθάρισε ο Πέτρος Κουσουλός.Η πρόταση του Open«Επειδή ακούστηκαν πολλά, οφείλω να πω ότι τελευταία η τελική αντιπρόταση του Open ήταν καλύτερη σε ό,τι αφορά τις οικονομικές απολαβές», παραδέχτηκε ο δημοσιογράφος, τονίζοντας όμως πως δεν ήταν τα χρήματα που έπαιξαν τον καθοριστικό ρόλο.«Κάνουμε μια δουλειά επειδή βιοποριζόμαστε από αυτή, βέβαια αυτό που κάνουμε το αγαπάμε, αλλιώς δεν θα ήμασταν στον χώρο. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να μας προσφερθεί είναι να ξυπνάμε και να ερχόμαστε στη δουλειά μας ικανοποιημένοι και γεμάτοι», συμπλήρωσε.Η αποχώρηση από το Open«Ήταν για εμένα πολύ δύσκολη απόφαση να αφήσω το Open, και για ηθικούς και για συναισθηματικούς λόγους. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι το Open μου εμπιστεύτηκε μια πολύ δύσκολη ζώνη πέρυσι – η μεσημεριανή ζώνη ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για εμένα».Καταλήγοντας, εξήγησε τι τον έπεισε να πει το «ναι» στον ΑΝΤ1. «Το κίνητρο ήταν ο τρόπος, ήταν το πλάνο και το όραμα που μου ανέπτυξαν λεπτομερέστατα. Από την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου, έχω τύχει θερμότατης υποδοχής και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τον τρόπο που με έχουν δεχτεί στο κανάλι».Πηγή: tvnea.com