Πρεμιέρα έκανε σήμερα το ανανεωμένο «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού στο τιμόνι της παρουσίασης. Οι δύο δημοσιογράφοι εμφανίστηκαν εμφανώς αγχωμένοι στην πρώτη τους κοινή τηλεοπτική έξοδο και, παρά την προσπάθεια να βγει ένα πιο χαλαρό και «ψυχραιμο» αποτέλεσμα, η αμηχανία δεν κρύφτηκε.Το σκηνικό, με τις γιγαντοοθόνες στο φόντο, έμοιαζε περισσότερο με ένα προσωρινό τηλεοπτικό «καταφύγιο» παρά με μόνιμο στούντιο. Οι παρουσιαστές στάθηκαν σε ένα μικρό stand , για να προστεθεί στη συνέχεια το τραπέζι όπου θα φιλοξενούνται οι καθημερινές συζητήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.COM, το σημερινό πλατό δεν είναι το τελικό, αλλά το ίδιο που στήθηκε (εκεί που γίνονταν οι εκλογικές βραδιές του σταθμού) και θα χρησιμοποιείται οι παραγωγές, όπως οι «Αποκαλύψεις» και τα δελτία ειδήσεων απο σήμερα. Οι κανονικές εγκαταστάσεις, λέγεται, θα είναι έτοιμες από την επόμενη Δευτέρα.Ωστόσο, εκεί που περίμενε κανείς μια ουσιαστική ανανέωση στο περιεχόμενο, η εκπομπή κινήθηκε σε γνώριμα μονοπάτια. Η θεματολογία και η ροή παρέμειναν σχεδόν ίδιες με την εποχή Παπαδάκη, σαν να έφταιγε αποκλειστικά το πρόσωπο του παρουσιαστή για τη φθορά στους δείκτες τηλεθέασης. Αυτό όμως αποδεικνύεται επιφανειακή προσέγγιση: τα γραφικά και ένα νέο studio look δεν αρκούν για να δώσουν πρωταθλητισμό, όταν η σκαλέτα δεν τολμά να διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.Η σημερινή εικόνα του «Καλημέρα Ελλάδα» αφήνει την αίσθηση μιας βιαστικής πρεμιέρας που «έπρεπε» να βγει στον αέρα, χωρίς τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας – άλλωστε, όπως είδαμε, στον ΑΝΤ1 φαίνεται πως «δεν τους έφτασε ολόκληρο καλοκαίρι» για να οργανωθούν.Το στοίχημα τώρα είναι διπλό: να βρουν ο Στάθης και η Λιβαθυνού το δικό τους βηματισμό μπροστά στην κάμερα και παράλληλα η εκπομπή να επανασχεδιάσει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο μιλά στον πρωινό τηλεθεατή. Αν δεν γίνει πιο βαθιά ανανέωση στο περιεχόμενο και στη θεματολογία, η αλλαγή προσώπων κινδυνεύει να μείνει απλώς… αλλαγή για την αλλαγή.Πηγή: tvnea.com