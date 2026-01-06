2026-01-06 10:15:20
Στην κορυφή της τηλεθέασης στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη βρέθηκε «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, το οποίο κατέγραψε 14,5% και διατήρησε το προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Buongiorno» στο MEGA με 11,9%, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ με 10%. Λίγο πιο πίσω βρέθηκε η «Super Κατερίνα» με 9,4%, διατηρώντας σταθερή παρουσία στη ζώνη.

Χαμηλότερα κινήθηκαν το «10 Παντού» στο Open με 7,8%, το «Breakfast@Star» με 3,8% και το «Πρωίαν σε είδον» στην ΕΡΤ1, το οποίο σημείωσε 3,5%.

Η εικόνα της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης δείχνει ξεκάθαρη πρωτιά για τον ΑΝΤ1, με το MEGA και τον ΣΚΑΪ να ακολουθούν σε ανταγωνιστικά επίπεδα, ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά.



Πηγή: tvnea.com
Prime time ζώνη: Πρωτιά για το «Το Σόι σου» – ισχυρές επιδόσεις για σειρές και επαναλήψεις
Τέλος το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»: όταν το πρόβλημα δεν είναι το πρόσωπο, αλλά το ίδιο το κανάλι
Τέλος η Ελένη Τσολάκη από το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» – Οι αποφάσεις του ΑΝΤ1 για τη συνέχεια
Πρωινή ενημέρωση: Πρωτιά για την «Κοινωνία Ώρα MEGA» – ισχυρή παρουσία για Alpha
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – καθαρό προβάδισμα στον ανταγωνισμό
Επενδύσεις 10 δισ. ευρώ στις υποδομές
Σιδηροδρομικό ταξίδι, Παρισιού-Καππαδοκίας για γερά πορτοφόλια
Ο ιταλικός όμιλος Arsenale εξαγόρασε την εταιρεία πολυτελών τρένων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο
ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Smartphones ΤΟ 2026
