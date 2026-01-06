Στην κορυφή της τηλεθέασης στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη βρέθηκε «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, το οποίο κατέγραψε 14,5% και διατήρησε το προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Buongiorno» στο MEGA με 11,9%, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ με 10%. Λίγο πιο πίσω βρέθηκε η «Super Κατερίνα» με 9,4%, διατηρώντας σταθερή παρουσία στη ζώνη.

Χαμηλότερα κινήθηκαν το «10 Παντού» στο Open με 7,8%, το «Breakfast@Star» με 3,8% και το «Πρωίαν σε είδον» στην ΕΡΤ1, το οποίο σημείωσε 3,5%.

Η εικόνα της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης δείχνει ξεκάθαρη πρωτιά για τον ΑΝΤ1, με το MEGA και τον ΣΚΑΪ να ακολουθούν σε ανταγωνιστικά επίπεδα, ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά.

Πηγή: tvnea.com