





Το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα έκανε πρεμιέρα και από το πρώτο κιόλας επεισόδιο φάνηκε πως ο ΑΝΤ1 ποντάρει ξανά στην… αιχμή. Ο Λιάγκας παραμένει το απόλυτο κέντρο βάρους: το σχόλιό του κόβει, η άποψή του προκαλεί και η εκπομπή στήνεται γύρω από αυτό. Το αποτέλεσμα; Θα γίνει σίγουρα θέμα σε sites και τηλεοπτικά πάνελ, κάτι που για πρωινό πρόγραμμα είναι επιτυχία.

Από την άλλη, το πάνελ είναι υπερβολικά μεγάλο. Κάποιοι συνεργάτες έμοιαζαν να είναι απλώς «διακοσμητικοί» και μάλλον δεν θα βρουν ποτέ χώρο να δείξουν τις δυνατότητές τους. Όταν υπάρχει η «βαρύτητα» του Λιάγκα, όποιος δεν έχει πραγματικά κάτι δυνατό να πει, χάνεται. Και κάποιοι φάνηκαν ήδη αδιάφοροι.

Στα θετικά, το ρεπορτάζ είναι πλούσιο, τα θέματα καλοδιαλεγμένα και η εκπομπή δείχνει σίγουρη για τον δρόμο της. Αν αποφύγουν τις υπερβολές και το… φλύαρο πάνελ, το «Πρωινό» έχει όλα τα φόντα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεθέαση.

