2025-09-15 18:44:16
Φωτογραφία για Δυνατό ξεκίνημα για το Πρωινό, αλλά πόσοι χωράνε τελικά στο τραπέζι;



Το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα έκανε πρεμιέρα και από το πρώτο κιόλας επεισόδιο φάνηκε πως ο ΑΝΤ1 ποντάρει ξανά στην… αιχμή. Ο Λιάγκας παραμένει το απόλυτο κέντρο βάρους: το σχόλιό του κόβει, η άποψή του προκαλεί και η εκπομπή στήνεται γύρω από αυτό. Το αποτέλεσμα; Θα γίνει σίγουρα θέμα σε sites και τηλεοπτικά πάνελ, κάτι που για πρωινό πρόγραμμα είναι επιτυχία.

Από την άλλη, το πάνελ είναι υπερβολικά μεγάλο. Κάποιοι συνεργάτες έμοιαζαν να είναι απλώς «διακοσμητικοί» και μάλλον δεν θα βρουν ποτέ χώρο να δείξουν τις δυνατότητές τους. Όταν υπάρχει η «βαρύτητα» του Λιάγκα, όποιος δεν έχει πραγματικά κάτι δυνατό να πει, χάνεται. Και κάποιοι φάνηκαν ήδη αδιάφοροι.

Στα θετικά, το ρεπορτάζ είναι πλούσιο, τα θέματα καλοδιαλεγμένα και η εκπομπή δείχνει σίγουρη για τον δρόμο της. Αν αποφύγουν τις υπερβολές και το… φλύαρο πάνελ, το «Πρωινό» έχει όλα τα φόντα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεθέαση.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νέο έργο τρένων υψηλής ταχύτητας που θα συνδέσει 39 ευρωπαϊκές πόλεις - Η Αθήνα στη Γραμμή Β
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέο έργο τρένων υψηλής ταχύτητας που θα συνδέσει 39 ευρωπαϊκές πόλεις - Η Αθήνα στη Γραμμή Β
Ο Όμιλος Antenna και το Atlantic Council ανακοινώνουν μία στρατηγική συνεργασία...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Όμιλος Antenna και το Atlantic Council ανακοινώνουν μία στρατηγική συνεργασία...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ: Πρεμιέρα με τριαντάφυλλα και βελάκια - Τι ειπε ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη;
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ: Πρεμιέρα με τριαντάφυλλα και βελάκια - Τι ειπε ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη;
Το Πρωινό κάνει πρεμιέρα σε νέα ώρα
Το Πρωινό κάνει πρεμιέρα σε νέα ώρα
Η «Super Κατερίνα» κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα - Τι ώρα θα παίζει τελικά;
Η «Super Κατερίνα» κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα - Τι ώρα θα παίζει τελικά;
«Πρωινό Σαββατοκύριακο»: Τι ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 για το νέο του πρωινό τα σαββατοκύριακα;
«Πρωινό Σαββατοκύριακο»: Τι ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 για το νέο του πρωινό τα σαββατοκύριακα;
Maestro: Έρχεται τελικά η 4η σεζόν;
Maestro: Έρχεται τελικά η 4η σεζόν;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οι “Αποκαλύψεις” έκαναν πρεμιέρα– Ο Κουσουλός δεσμεύεται για έγκριτο και αληθινό ρεπορτάζ
Οι “Αποκαλύψεις” έκαναν πρεμιέρα– Ο Κουσουλός δεσμεύεται για έγκριτο και αληθινό ρεπορτάζ
Θερμή υποδοχή για τον Βαγγέλη Περρή στην πρεμιέρα του “Πρωινού”: Αγκαλιές, γέλια και σχόλια για το τρέιλερ
Θερμή υποδοχή για τον Βαγγέλη Περρή στην πρεμιέρα του “Πρωινού”: Αγκαλιές, γέλια και σχόλια για το τρέιλερ
Οι 8 νέοι ήρωες του «Grand Hotel» - Διαβάστε τα πάντα λίγο πριν το πολυτελές ξενοδοχείο ανοίξει και πάλι τις πόρτες του
Οι 8 νέοι ήρωες του «Grand Hotel» - Διαβάστε τα πάντα λίγο πριν το πολυτελές ξενοδοχείο ανοίξει και πάλι τις πόρτες του
«The Roadshow»: Αυτοί είναι προορισμοί που θα επισκεφτούν φέτος...
«The Roadshow»: Αυτοί είναι προορισμοί που θα επισκεφτούν φέτος...
Power Talk: Φήμες μέχρι και για πρόωρη διακοπή της εκπομπής... - Πάει Σαββατοκύριακο αν...;
Power Talk: Φήμες μέχρι και για πρόωρη διακοπή της εκπομπής... - Πάει Σαββατοκύριακο αν...;