2025-09-16 11:44:48
Φωτογραφία για Βρετανία:Οι επιβάτες του τρένου θα ακούσουν το ανανεωμένο σύνθημα ασφαλείας «Δείτε το. Πες το. Τακτοποιήθηκε».
Το βρετανικό σύνθημα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων «Δείτε το. Πείτε το. Τακτοποιημένο» ανανεώνεται για πρώτη φορά από τότε που εισήχθη πριν από σχεδόν μια δεκαετία.sg.news.yahoo.comΟι επιβάτες θα ακούν ενημερωμένες ανακοινώσεις και θα βλέπουν νέες αφίσες από την Τρίτη, ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών (DfT).Έχει δημιουργηθεί μια σειρά από νέα ηχητικά μηνύματα για να προστεθεί ποικιλία σε sidirodromikanea
