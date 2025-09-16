2025-09-16 12:17:18
Φωτογραφία για ΦΥΚ: Ξεκινά η διάθεσή τους στα ιδιωτικά φαρμακεία - Οι 6 κατηγορίες που περνούν στη γειτονιά



Με αρκετή καθυστέρηση και έπειτα από πολλές παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις, τα ακριβά φάρμακα αναμένεται να μπουν τελικώς στα ράφια των ιδιωτικών φαρμακείων τις επόμενες ημέρες.

Έπειτα από μήνες συζητήσεων του υπουργείου υγείας με τους φαρμακοποιούς, αλλά και τις φαρμακευτικές εταιρείες, φαίνεται πως η ηγεσία του υπουργείου προτίθεται να εκδώσει άμεσα την υπουργική απόφαση η οποία έχει καθυστερήσει, ώστε να ορίσει με λεπτομέρεια τις κατηγορίες των σκευασμάτων που οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να λαμβάνουν και από τα φαρμακεία της γειτονιάς τους.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η ομάδα του φαρμάκου του υπουργείου Υγείας, έχουν καταλήξει σε....





.... έξι κατηγορίες, σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες στους ασθενείς στις γειτονιές τους.

Οι θεραπευτικές κατηγορίες που αναμένεται να διατίθενται στα φαρμακεία

«Μέσα στις επόμενες ημέρες ξεκινά και το πρόγραμμα για την αποστολή ορισμένων κατηγοριών ΦΥΚ στα ιδιωτικά Φαρμακεία λύνοντας άλλον έναν γόρδιο δεσμό πολλών ετών. Μετά από αυτή την αλλαγή το σύνολο του σχεδίου που είχα ανακοινώσει τον Φεβρουάριο μετά τα γεγονότα στο Φαρμακείο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, θα έχει εφαρμοστεί. Τότε με κατηγόρησαν πολλοί για λαϊκισμό αλλά εγώ σας υποσχέθηκα να λύσω το πρόβλημα και αυτό ακριβώς κάνω με όλους μου τους συνεργάτες» έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.



Οι έξι θεραπευτικές κατηγορίες που αναμένεται να διατίθενται στα ιδιωτικά φαρμακεία είναι με βάση πληροφοριες του ethnos.gr:

Φάρμακα για Πολλαπλή ΣκλήρυνσηΕρυθροποιητίνεςΟρισμένα σκευάσματα για καρκινοπαθείς που δεν χρειάζονται νοσοκομειακή χορήγησηΣκευάσματα για Ηπατίτιδα ΒΦάρμακα για παθήσεις που σχετίζονται με τα λευκά αιμοσφαίριαΒιολογικοί παράγοντες

Στόχος είναι να διατεθούν αρχικά 45.000 σκευάσματα μηνιαίως, με τον αριθμό να αυξάνεται σε περίπου 70.000 μέχρι το τέλος του έτους.

Με βάση τη διαδικασία που έχει ορισθεί, ο ασφαλισμένος θα δηλώνει στον ΕΟΠΥΥ το φαρμακείο της επιλογής του και θα καταθέτει εκεί τη συνταγή. Ο φαρμακοποιός θα αναλαμβάνει την επικοινωνία με τον Οργανισμό και τη μεταφορά του φαρμάκου στο φαρμακείο. Όταν το σκεύασμα είναι διαθέσιμο, ο ασθενής θα ενημερώνεται μέσω SMS, με email ή τηλεφωνικά.

Για κάθε συνταγή οι φαρμακοποιοί θα αποζημιώνονται με 20 ευρώ συν ΦΠΑ, ενώ εκτιμάται ότι η όλη διαδικασία από την παραγγελία έως την παραλαβή δεν θα ξεπερνά τις τέσσερις ημέρες.

https://www.ethnos.gr




