Το Διοικητικό Συμβούλιο της ισπανικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης RTVE αποφάσισε σήμερα (16/9) ότι η Ισπανία θα αποσυρθεί από τη Eurovision 2026 στη Βιέννη, εφόσον το Ισραήλ παραμείνει στον θεσμό ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στη Γάζα. Σε αυτήν την περίπτωση, η RTVE δεν θα μεταδώσει τον διαγωνισμό, καθιστώντας την Ισπανία την πρώτη χώρα του “Big Five” που παίρνει μια τόσο ριζοσπαστική θέση.







Η απόφαση εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία: 10 μέλη ψήφισαν υπέρ, 4 κατά (εκπρόσωποι του Λαϊκού Κόμματος) και 1 απείχε (εκπρόσωπος των Junts).







Η RTVE διευκρίνισε ότι η στάση αυτή δεν επηρεάζει το Benidorm Fest, τον εθνικό διαγωνισμό επιλογής εκπροσώπου, ο οποίος έχει αποκτήσει αυτόνομη ταυτότητα και θα συνεχιστεί κανονικά για πέμπτη χρονιά.







Οι χώρες του “Big Five” (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία) αποτελούν τους κύριους χρηματοδότες της Eurovision και έχουν απευθείας πρόσβαση στον τελικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ισπανία, μέχρι σήμερα, δεν είχε λείψει ποτέ από τη διοργάνωση.

Η στάση της UER και το ενδεχόμενο αποκλεισμού

Η Ομάδα Αναφοράς της Eurovision, που συνεδρίασε στο Ντουμπρόβνικ, ανακοίνωσε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ενστάσεις αρκετών ραδιοτηλεοπτικών φορέων. Η τελική απόφαση για το αν θα αποκλειστεί το Ισραήλ, όπως συνέβη με τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, θα ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση της UER τον Δεκέμβριο.







Η UER αναγνώρισε ότι η κατάσταση υπερβαίνει την εντολή της για αυστηρή πολιτική ουδετερότητα, αλλά εξετάζει τις συνέπειες τόσο της διατήρησης όσο και του αποκλεισμού του Ισραήλ.







Η απάντηση του Ισραήλ

Ο διευθυντής του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα Kan, Γκολάν Γιόχπαζ, απέρριψε κάθε σκέψη για αποχώρηση, δηλώνοντας:

«Δεν υπάρχει λόγος το Ισραήλ να μην παραμείνει μέρος αυτού του πολιτιστικού θεσμού, που δεν μπορεί να μετατραπεί σε πολιτικό ζήτημα».

Αν ωστόσο η UER επιμείνει στη συμμετοχή του Ισραήλ, η RTVE θα αποχωρήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της.







Το περσινό σκηνικό

Στη Eurovision 2025, το Ισραήλ εκπροσωπήθηκε από τη Γιουβάλ Ραφαέλ με το τραγούδι New Day Will Rise. Το κομμάτι κατέκτησε τη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία από το κοινό (297 πόντους), με 13 χώρες να του δίνουν το «12άρι», ανάμεσά τους και η Ισπανία.







Λίγο πριν τον περσινό διαγωνισμό, η RTVE είχε μεταδώσει μήνυμα με πολιτική χροιά:

«Απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα, η σιωπή δεν είναι επιλογή. Ειρήνη και δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη».







Μετά τον τελικό, η ισπανική τηλεόραση ζήτησε επίσης αναθεώρηση του televoting, υποστηρίζοντας ότι οι ένοπλες συγκρούσεις επηρεάζουν την ψήφο του κοινού και διαστρεβλώνουν τον πολιτιστικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

