Με τη συμμετοχή του ΕΟΦ και με κεντρικό σύνθημα «Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες» ξεκινά η ευρωπαϊκή εκστρατεία για την προώθηση της υπεύθυνης χρήσης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Η εκστρατεία θα εξελίσσεται από 15 έως 19 Σεπτεμβρίου.
Το κοινό μήνυμα των Ευρωπαϊκών Αρχών Φαρμάκων είναι:
Διαβάζετε το φύλλο οδηγιών, ακολουθείτε τις οδηγίες και χρησιμοποιείτε τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα με σύνεση.
Η εκστρατεία απευθύνεται σε καθένα που χρησιμοποιεί περιστασιακά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως παυσίπονα, ρινικά σπρέι, αντιόξινα ή σιρόπι για τον βήχα. Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της σωστής χρήσης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
