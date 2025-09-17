2025-09-17 11:44:04
Με τη συμμετοχή του ΕΟΦ και με κεντρικό σύνθημα «Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες» ξεκινά η ευρωπαϊκή εκστρατεία για την προώθηση της υπεύθυνης χρήσης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Η εκστρατεία θα εξελίσσεται από 15 έως 19 Σεπτεμβρίου.

Το κοινό μήνυμα των Ευρωπαϊκών Αρχών Φαρμάκων είναι:

Διαβάζετε το φύλλο οδηγιών, ακολουθείτε τις οδηγίες και χρησιμοποιείτε τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα με σύνεση.

Η εκστρατεία απευθύνεται σε καθένα που χρησιμοποιεί περιστασιακά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως παυσίπονα, ρινικά σπρέι, αντιόξινα ή σιρόπι για τον βήχα. Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της σωστής χρήσης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Ο Π.Ο.Υ. συνιστά τα νέα φάρμακα για το αδυνάτισμα ως θεραπεία της παχυσαρκίας
Εν αναμονή της υπουργικής απόφασης για τα ακριβά φάρμακα στα φαρμακεία της γειτονιάς – Τι θα περιλαμβάνει
Ο Οδοντωτός εκπέμπει SOS - Απαξιώνεται εξοπλισμός εκατομμυρίων - Θέμα χρόνου η ακινητοποίησή του
Οι πλούσιες χώρες πληρώνουν περισσότερα για βασικά φάρμακα, αλλά το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο, σύμφωνα με μελέτη
Ετοιμάζονται νέοι κόφτες στα φάρμακα τους επόμενους μήνες – Τα σχέδια Άδωνι Γεωργιάδη
Κατερίνα Καινούργιου: Σκέφτεται να κινηθεί νομικά μετά τα κακεντρεχή σχόλια
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/9/2025)
Σταθερά στην πρώτη θέση η Καινούργιου
Πρωινά ενημερωτικά: Alpha και MEGA μοιράζονται την πρωτιά, δύσκολες ώρες για ΑΝΤ1
TA POS ΑΠΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ IRIS ΑΛΛΑ ΠΑΛΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
