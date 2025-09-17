2025-09-17 11:44:04

Με τη συμμετοχή του ΕΟΦ και με κεντρικό σύνθημα «Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες» ξεκινά η ευρωπαϊκή εκστρατεία για την προώθηση της υπεύθυνης χρήσης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Η εκστρατεία θα εξελίσσεται από 15 έως 19 Σεπτεμβρίου.



Το κοινό μήνυμα των Ευρωπαϊκών Αρχών Φαρμάκων είναι:



Διαβάζετε το φύλλο οδηγιών, ακολουθείτε τις οδηγίες και χρησιμοποιείτε τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα με σύνεση.



Η εκστρατεία απευθύνεται σε καθένα που χρησιμοποιεί περιστασιακά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως παυσίπονα, ρινικά σπρέι, αντιόξινα ή σιρόπι για τον βήχα. Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της σωστής χρήσης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων.



