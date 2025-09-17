2025-09-17 11:52:02

Όπου χρειαστεί δίνουν το παρόν μαζί με τους προϊσταμένους τους, προκειμένου είτε να συντηρήσουν εγκαταστάσεις είτε να επισκευάσουν σημεία που η φθορά του χρόνου προκάλεσε.Αναφερόμαστε στα νέα παιδιά του τιμήματος συντηρήσεις γραμμής του ΟΣΕ (ΤΜΚ) στη Θεσσαλονίκη που προσλήφθηκαν και που ήταν τόσο αναγκαίες για την λειτουργία αυτής της υπηρεσίας.Η ομάδα σήμερα βρέθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό sidirodromikanea

