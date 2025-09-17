Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη στην απόλυτη υπερπαραγωγή του Apha!Ένας γοητευτικός κόσμος ζωντανεύει στην ΟθόνηΤο «Porto Leone Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964-1965, σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Η Τρούμπα, γνωστή τότε ως η πιο ζωντανή – και αμφιλεγόμενη – γειτονιά του Πειραιά, γίνεται ο καμβάς όπου υφαίνονται δυνατές ανθρώπινες ιστορίες. Στον αντίποδα, η αστική τάξη της εποχής γνώριζε περίοδο ακμής. Η δεκαετία του '60 στον Πειραιά αποτυπώνει αυτή την άνθηση, τόσο για την αστική τάξη όσο και για τη ναυτιλία, με την πόλη να αναδεικνύεται σε κεντρικό πυρήνα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Ελλάδας. Το λιμάνι του Πειραιά, το μεγαλύτερο της χώρας, υπέστη ραγδαίες μεταμορφώσεις, καθώς αποτελούσε κρίσιμο κόμβο εμπορίου, ναυτιλιακής δραστηριότητας και μεταφορών, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη τη Μεσόγειο.Σκοτεινά μυστικά, ανείπωτα πάθη, δυνατές ιστορίεςΣτον έναν κόσμο, αυτόν της Τρούμπας, κυριαρχεί ελευθεριότητα, η σαγήνη, η έλλειψη ηθικών φραγμών, η ροπή προς έκλυτο βίο, οι ανεξέλεγκτες επιθυμίες. Στον άλλο, στην αστική τάξη, οι κανόνες ηθικής, ο συντηρητισμός, η καταπίεση, ο εξαναγκασμός. Μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένα σκηνικά, κοστούμια και μουσική που αναπαριστούν πιστά την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ’60, η σειρά ανοίγει ένα παράθυρο στο παρελθόν και προσκαλεί το κοινό σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο και την Ιστορία, με όχημα δυνατές ιστορίες που κρύβουν σκοτεινά μυστικά και πάθη.Porto Leone: Ο Πειραιάς με το βλέμμα του ΛιονταριούΠριν αποκτήσει τη σημερινή του ονομασία, ο Πειραιάς ήταν γνωστός ως Porto Leone. Έτσι ονόμασαν οι Βενετοί το μεγαλύτερο λιμάνι της Αθήνας, εμπνευσμένοι από το εντυπωσιακό μαρμάρινο λιοντάρι που στεκόταν στην είσοδό του. Το επιβλητικό άγαλμα, με ύψος άνω των δύο μέτρων, υπήρξε για αιώνες ο ακοίμητος φρουρός του λιμανιού. Το λιοντάρι αυτό δεν ήταν μόνο σύμβολο ισχύος και προστασίας, αλλά και το στοιχείο που χάρισε στο λιμάνι την ονομασία «Porto Leone», δηλαδή «Το Λιμάνι του Λιονταριού».Ένα άλλο Porto Leone, ένα καμπαρέ στην Τρούμπα, είναι το σημείο αναφοράς της νέας δραματικής σειράς του Alpha, «Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Στον Πειραιά και στην Τρούμπα, εκεί έχουν τις ρίζες τους οι ήρωες της σειράς. Εκεί όπου συναντιούνται η μέρα με τη νύχτα και οι ζωές χάνονται στους καπνούς, αφήνονται στην αγκαλιά των ήχων της μουσικής, στην αγκαλιά της παρηγοριάς που φέρνει ένα χάδι. Και εκεί, στους γύρω δρόμους, στον Πειραιά, αναπνέουν και ζουν στο φως ζωές που κουβαλούν και κρύβουν μοναξιά, μυστικά και πάθη.Το καμπαρέ «Porto Leone» θα το δούμε σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια στη νέα μεγάλη δραματική σειρά, «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», που έχει ήδη τεράστια αναμονή κοινού.Το εντυπωσιακό σκηνικό, όπου αναπαριστά αριστοτεχνικά και με μοναδική ακρίβεια την περιοχή της Τρούμπας - τα στενά δρομάκια με τα σινεμά πορνό, τα ξενοδοχεία μιας νύκτας, τα λαϊκά πάλκα, τα καμπαρέ με τις νέον επιγραφές, τα περίπτερα και τα αυτοκίνητα εποχής- μας «μεταφέρει» στην καρδιά της μυθικής περιοχής των 60’s και στη λάμψη της. Εικόνες μιας ολόκληρης εποχής ζωντανεύουν με κάθε λεπτομέρεια, σε στο μοναδικό αυτό καμπαρέ που αναβιώνει την ατμόσφαιρα της διάσημης αυτής γειτονιάς, η οποία έχει αποτελέσει έμπνευση για πολύ αγαπημένες ταινίες και τραγούδια.Porto Leone - Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Ένα ταξίδι στον Πειραιά των 60’ς, μια σειρά με ρίζες στην Ιστορία και καρδιά στους ανθρώπους.ΠερίληψηΔραματική σειρά εποχής, που εξελίσσεται στην Τρούμπα από το 1964 έως το 1965.Δύο οικογένειες, του Βούλγαρη (Κλέλια Ρένεση, Αντώνης Καρυστινός) και του Καπετανάκου (Μαρίνα Ασλάνογλου, Αλέκος Συσσοβίτης), ξεκινούν έναν υπόγειο πόλεμο που κινδυνεύει να διαλύσει τους πάντες γύρω τους. Ο Βούλγαρης (Αντώνης Καρυστινός), πλοιοκτήτης και καθαρός επιχειρηματίας, αποτρέπει τον γιο του, Γρηγόρη (Βασίλης Μηλιώνης), από το να κάνει παρέες με τον γιο του Καπετανάκου (Αλέκος Συσσοβίτης), ιδιοκτήτη του πιο διάσημου καμπαρέ στην Τρούμπα, «Porto Leone».Μία απιστία, μία προδοσία κι ένα τραγικό γεγονός λειτουργούν σαν ντόμινο διαλύοντας τον ιστό των σχέσεων των δύο οικογενειών. Ανάμεσά τους, ο Σπύρος Γιάμαρης, ο αστυνόμος που δουλεύει χρόνια για τους Καπετανάκους, όμως θα τους προδώσει για να προσωπικούς του λόγους….Οι χαρακτήρεςΟικογένεια ΒούλγαρηΝτίνος Βούλγαρης (Αντώνης Καρυστινός)Ο πατέρας και αρχηγός της οικογένειας Βούλγαρη. Πρώην αστυνομικός και νυν πλοιοκτήτης πλοίων που κάνουν δρομολόγιο στα νησιά του Σαρωνικού. Υδραίος, νοικοκύρης, τίμιος. Ζει άνετα με την οικογένεια του, την γυναίκα του, την κόρη του και τους δύο γιους του. Απαιτεί το σεβασμό και θεωρεί το μεγαλύτερο εύσημό του το καλό όνομα στον Πειραιά. Μετά από ένα καθοριστικό γεγονός για την οικογένειά του, γίνεται καταπιεστικός και δυνάστης.Γαλήνη Βούλγαρη (Κλέλια Ρένεση)Σύζυγος του Ντίνου, μητέρα της κόρης και του μικρού γιου του, μεγάλωσε σαν πραγματική μάνα και τον Ορέστη, το μεγάλο γιο, χωρίς να τον ξεχωρίσει ποτέ. Έξυπνη, με κρυμμένο δυναμισμό, ήπια στην συμπεριφορά της, καλή νοικοκυρά. Είναι ο παράγοντας σταθερότητας και ηρεμίας μέσα στην οικογένεια. Όταν ο κίνδυνος απειλήσει όμως κάποιο από τα παιδιά της, βγάζει στοιχεία του χαρακτήρα της που ούτε κι εκείνη ήξερε ότι υπάρχουν. Μεταμορφώνεται σε λέαινα προκειμένου να υπερασπιστεί αυτούς που αγαπά.Ορέστης Βούλγαρης (Κυριάκος Σαλής)Ο πρωτότοκος γιος του Ντίνου, από την πρώτη του γυναίκα που πέθανε στην γέννα. Είναι πιο κοντά με τη Γαλήνη, που τον μεγάλωσε σαν πραγματική μάνα και όχι με τον πατέρα του, με τον οποίο βρίσκεται σε συνεχή κόντρα. Εξαιτίας αυτής της έντονης σχέσης, έχει μπαρκάρει σε καράβι άλλου πλοιοκτήτη., ανοιχτόκαρδος, γλεντζές, χιουμορίστας, με επιτυχία στις γυναίκες. Λατρεύει την θάλασσα και ζει ουσιαστικά μόνο όταν είναι πάνω στο πλοίο. Ο έρωτας θα του χτυπήσει την πόρτα και θα τον αναγκάσει να ωριμάσει απότομα και να αναθεωρήσει πολλά…Γρηγόρης Βούλγαρης (Βασίλης Μηλιώνης)Ο μικρός γιος της οικογένειας. Εσωστρεφής, ρομαντικός, με μεγάλη αδυναμία στην μικρή του αδελφή. Όταν ο Γρηγόρης γνωρίζει μια από τις γυναίκες του καμπαρέ, η διάθεσή του για ζωή ξαναζωντανεύει και οι ενοχές του μπαίνουν στο περιθώριο. Ο έρωτας τους αποκτά ζωτική σημασία για τον ίδιο. Με την αγάπη της, βρίσκει τη δύναμη να προχωρήσει αφήνοντας πίσω του το παρελθόν… Θα καταφέρει άραγε να βρει την ευτυχία;Λένα Βούλγαρη (Χριστίνα Μαθιουλάκη)Το στερνοπούλι της οικογένειας, 17 χρόνων. Οι πράξεις της γίνονται, χωρίς να το θέλει, η αφετηρία που θα δρομολογήσει ένα ντόμινο δραματικών εξελίξεων. Η δική της πορεία προς την ωριμότητα θα είναι επώδυνη και θα απαιτήσει δύναμη και αποφασιστικότητα.Μανώλης Κρεολής - Καπετάν-Μανώλης (Μιχάλης Αεράκης)Ο πατέρας της Γαλήνης και της Ξένης. Φτιάχνει παραγάδια και άλλα αλιευτικά εργαλεία για τους ψαράδες. Πράος, δίκαιος, σοφός. Απολαμβάνει του σεβασμού και της εκτίμησης όλου του νησιού. Θα βοηθήσει την εγγονή του, τη Λένα κρύβοντας το μυστικό της από όλους, παράλληλα όμως θα έρθει αντιμέτωπος με τα λάθη και του δικού του παρελθόντος.Ξένη Φραγκούλη (Μαρία Καβουκίδου)Η άκληρη αδελφή της Γαλήνης. Παντρεμένη με τον Λάζαρο Φραγκούλη, ζει στη Σύρο με τον άντρα και τον πατέρα της. Το μεγάλο της μαράζι για την απόκτηση ενός παιδιού θα την κάνει σκληρή κι απότομο, έτοιμη να θυσιάσει πολλά στο βωμό του στόχου της μητρότητας.Λάζαρος Φραγκούλης (Δημήτρης Παπανικολάου)Ο σύζυγος της Ξένης. Έχει το πρακτορείο εισιτηρίων για τα καράβια της γραμμής στην Σύρο. Εσωστρεφής και καχύποπτος. Ακολουθεί την Ξένη, βοηθώντας την να πραγματοποιήσει το μεγάλο της όνειρο αλλά κάπου στην πορεία θα διαπιστώσει ότι οι απαιτήσεις είναι τεράστιες.Χρόνης Θαλασσίτης (Σταύρος Σβήγκος)Ο Χρόνης είναι ένας σεμνός, εργατικός και θρησκευόμενος άντρας, ξυλουργός στο επάγγελμα. Κρυφός θαυμαστής της Λένας, ντρέπεται ο ίδιος να της εκφράσει το ενδιαφέρον του, γιατί φοβάται πως, η κόρη του Βούλγαρη, θα τον απορρίψει. Όταν το όνειρό του φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί η χαρά του είναι τεράστια. Θα βασίζεται όμως σε γερά θεμέλια ;Γίτσα (Αγγελίνα Τερσενίδου)Η υπηρέτρια της οικογένειας Βούλγαρη. Γεννημένη σε χωριό από γονείς αγρότες. Ανήλικη ακόμη τη στέλνουν να δουλέψει στην Αθήνα, ώστε να βοηθήσει οικονομικά την οικογένεια. Είναι μετρημένη και υπάκουη. Ό,τι μαθαίνει στη γειτονιά το λέει στην κυρά της τη Γαλήνη.Οικογένεια ΚαπετανάκουΗλίας Καπετανάκος (Αλέκος Συσσοβίτης)Άνθρωπος της νύχτας, σκληρός κι αποφασιστικός. Όποιος δεν πάει με τα νερά του, πληρώνει ακριβό τίμημα. Διαφεντεύει τρία μπαρ κι ένα καμπαρέ στην περιοχή της Τρούμπας και έχει υπό την «προστασία» του 15- 20 από τις ιερόδουλες της περιοχής. Είναι ο φόβος και ο τρόμος όλων, ο λόγος του είναι συμβόλαιο και έχει έναν δικό του αξιακό κώδικα αδιαπραγμάτευτο. Η οικογένεια του είναι πάνω από όλα και η αδυναμία που έχει στον πρωτότοκο γιο του Στράτο είναι αιτία προστριβών με την γυναίκα του Αλεξάνδρα αλλά και των αδελφών μεταξύ τους Αλεξάνδρα Καπετανάκου (Μαρίνα Ασλάνογλου)Χαμηλών τόνων, ξύπνια και προκομένη, μικροπαντρεμένη κι ακόμα πολύ όμορφη. Αναλαμβάνει δράση στην Τρούμπα αποκαλύπτοντας «προσόντα» πολύ καλά κρυμμένα. Αποδεικνύεται σκληρή, οργανωτική, δυναμική. Γίνεται ο φόβος και ο τρόμος του κόσμου της νύχτας δρώντας με ταχύτητα κι αποτελεσματικότητα. Υποδαυλίζει κόντρες και καταφέρνει να εξολοθρεύει όποιον θεωρεί εμπόδιο χωρίς να «λερώνει» τα χέρια της. Στην πραγματικότητα, ένας βαθύς πόνος έχει σκίσει στα δυο την ψυχή της, γι’ αυτό και θεωρεί ότι δεν έχει τίποτα να χάσει.Στράτος Καπετανάκος (Άρης Αντωνόπουλος)Ατίθασος, μπερμπάντης λαϊκός γόης. Ο πρωτότοκος της οικογένειας, έχει μάθει να κάνει ό,τι θέλει και να μη δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Σκοπεύει να το σκάσει στην Αμερική με το κρυφό του αίσθημα... Ο αγαπημένος των γυναικών και η αδυναμία της μάνας του.Αντρέας Καπετανάκος (Δημήτρης Σέρφας)Ο μικρότερος γιος, ένα αγόρι καλόψυχο, με μοναδικό όνειρο να γίνει ποδοσφαιριστής. Είναι μεγάλο ταλέντο στην μπάλα και σύντομα θα το αποδείξει. Δεν πίνει, δεν καπνίζει, αθλείται. Μπλέκεται, άθελά του, στις δουλειές της νύχτας του πατέρα του αλλά δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του. Ο έρωτας τον βοηθάει να ωριμάσει και να διεκδικήσει το δικαίωμα σε μια ζωή όπως την ονειρεύτηκε αυτός και όχι όπως του την καθόρισαν οι άλλοι.Ματίνα (Γιάννα Ζιάννη)Η ψυχοκόρη που δουλεύει στο σπίτι του Καπετανάκου φερμένη απ’ τα 15 της από το χωριό της κοντά στη Σπάρτη. Καλό και αγαθό πλάσμα, αφοσιωμένο στην οικογένεια. Έχει αδυναμία στα παιδιά του Καπετανάκου. Ακατάδεχτη στα προξενιά που της φέρνει κάθε τόσο η Ασημίνα. Δε μπορεί να φανταστεί τον εαυτό της και τη μοίρα της μακριά από την οικογένεια Καπετανάκου.Αστυνομικό ΤμήμαΣπύρος Γιάμαρης (Βασίλης Μπισμπίκης)Σκληροτράχηλος αστυνομικός του Τμήματος Ηθών στον Πειραιά. Φίλος του Ντίνου Βούλγαρη από τα νεανικά τους χρόνια. Για τον Σπύρο, ο Ντίνος ήταν το πρότυπό του ως αστυνομικός και ήθελε να του μοιάσει. Όταν ο Ντίνος εγκατέλειψε το Σώμα, ο Σπύρος ένιωσε σαν να εγκατέλειψε και τον ίδιο. Μοναχικός και κλειστός στον εαυτό του δεν παντρεύτηκε ποτέ, ούτε είχε ακουστεί με καμιά σοβαρή σχέση. Ξεκίνησε την καριέρα του ως αστυνομικός, ιδεαλιστικά - με στόχο να «καθαρίσει» όσο μπορούσε τον κόσμο από την «βρομιά». Κάποια στιγμή πήρε εντελώς λάθος δρόμο, πράγμα που κόντεψε να τον καταστρέψει.Νίκος Καστίλιας (Γιάννης Λεάκος)Ο συνεργάτης του Σπύρου. Μετρημένος και καλός στην δουλειά του, ευελπιστεί σύντομα να παντρευτεί και να ανοίξει σπίτι. Προσέχει τον Σπύρο και φαίνεται να τον στηρίζει. Ως γνωστόν όμως, τα φαινόμενα απατούν Κόσμος ΚαμπαρέΆντζελα (Αγγελική) Δρόσου (Ιζαμπέλα Φούλοπ)Το αστέρι του κυκλώματος Καπετανάκου. Κοκότα πολυτελείας πάει μόνο με λίγους και εκλεκτούς πελάτες που οι περισσότεροι την έχουν ερωτευτεί και θέλουν να την σπιτώσουν. Είναι πολύ όμορφη, έξυπνη αλλά ακαλλιέργητη και με τσαγανό. Έχει έντονο σαρκαστικό χιούμορ. Ο Καπετανάκος την έχει στα ώπα-ώπα χωρίς να γνωρίζει, ούτε κανείς από την οικογένεια, τον παθιασμένο έρωτά της με τον Στράτο. Το ζευγάρι λογαριάζει να φύγουν στην Αμερική όπου θ’ αρχίσουν μια νέα ζωή. Ο κόσμος της έρχεται αρκετές φορές τα πάνω- κάτω.Στελάρας (Δημήτρης Καπετανάκος)Ο Στέλιος Σκαβάτσος, το πρωτοπαλίκαρο του Καπετανάκου, ο υπαρχηγός του. Είναι το μάτι του και το αυτί του σε όλα τα πόστα της επαγγελματικής δραστηριότητας Καπετανάκου. Ελέγχει, εποπτεύει και δίνει αναφορά στο αφεντικό του ακόμα και για το πέταγμα της μύγας. Πιστός και αφοσιωμένος. Δεν πειράζει τις γυναίκες που δουλεύουν για το αφεντικό του, δεν έχει ιδιαίτερες επαφές μαζί τους, δεν τους επιτρέπει οικειότητες αν και κάποιες προσπαθούν να πυρπολήσουν αυτή τη στάση του για να έχουν την εύνοιά του. Μετά από ένα τραγικό γεγονός, πέφτει στη δυσμένεια του Καπετανάκου…Βούλα Μαρκάκη (Σμαράγδα Αδαμοπούλου)Φοιτήτρια και πόρνη.. Από μικρή ονειρευόταν να σπουδάσει δασκάλα ή καθηγήτρια. Δίνει κρυφά εξετάσεις, μπαίνει στην σχολή που θέλει στην Αθήνα αλλά αναγκάζεται να δουλέψει στην Τρούμπα προκειμένου να στέλνει χρήματα στη μάνα και τον άρρωστο αδελφό της. Βασανίζεται από τις επιλογές της αλλά κάποια στιγμή θα πιστέψει ότι ίσως υπάρχει φως στην άκρη του δρόμου της…Ρίτα Ζαφείρη (Μαριάννα Πολυχρονίδη)Η τραγουδίστρια του καμπαρέ. Σχεδόν αγέλαστη, σκληρή κι αποφασιστική , με μόνη ευαισθησία της τη μουσική και το τραγούδι. Είναι από χρόνια στο πλευρό του Ηλία Καπετανάκου, σε μία σχέση που όλοι τη γνωρίζουν κι όλοι την αποδέχονται…Φωφώ Σκορδίλη (Κωνσταντίνα Τάκαλου)Περηφανεύεται να λέει ότι το ‘χτισε το καμπαρέ του Καπετανάκου. Ήταν από τις πρώτες που δούλεψαν εκεί αλλά λόγω ηλικίας έχει μετατεθεί πλέον στα «σπίτια». Φιλική και προστατευτική προς τις νεότερες του επαγγέλματος, επιστρατεύεται από τον Καπετανάκο για να κρατήσει το καμπαρέ μαζί με τον Στελάρα…Κοραλία Γιαννέλου (Ευφημία Καλογιάννη)Η Κοραλία πρωτοεμφανίζεται σαν ξένο σώμα στην Τρούμπα και ο Καπετανάκος την ειρωνεύεται για την εμφάνιση της. Στην επόμενη προσπάθειά της να τον πείσει ότι κάνει για τη δουλειά, έχει μεταμορφωθεί σε μια όμορφη γυναίκα αλλά η ίδια νιώθει ξένη σε σχέση μ αυτή την εικόνα. Μαζί της είναι η Βίκυ που προσπαθεί να την αποτρέψει από αυτήν της την απόφαση…Καίτη Κρικέτου (Μαρθήλια Σβάρνα)Η σημαδεμένη του Καμπαρέ. Θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα με τη συμπεριφορά της επειδή οι πελάτες την αποφεύγουν. Η Ρίτα θα ζητήσει από τον Στελάρα να την ξεφορτωθεί. Η Καίτη θα τον ικετεύσει να τη λυπηθεί και να την αφήσει να δουλέψει στο καλντερίμι. Θα βρει μία ανέλπιστη σύμμαχο αλλά ο δρόμος της δε θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.Ντόρα Καμαρινού - η Καλντεριμιτζού (Γρηγορία Μεθενίτη)Η χαρούμενη νότα του δρόμου. Ξέρει τα πάντα για τους πάντες και «απειλεί» ότι θα τα γράψει κάποτε σε βιβλίο. Εκτός της «δουλειάς» της, δίνει πληροφορίες και για φυλλάδια ναυτικών, για εφοπλιστικά γραφεία κλπ. Όμορφη, έξυπνη, μπριόζα, με βαθιά καλοσύνη και διάθεση να βοηθά πάντα τους αδύναμους.Λουΐζα Ρουμάνη (Χριστίνα Στεφανίδη)Ένα από τα καινούργια κορίτσια του καμπαρέ, χορεύτρια, πανέμορφη, φιλόδοξη, έτοιμη για πολλά προκειμένου να κερδίσει μια καλύτερη ζωή.Βίκυ (Νεφέλη Παπαδερού)Η Βίκυ, παντρεμένη με έναν κακοποιητικό σύζυγο, με τρία παιδιά, προσπαθεί να ξεφύγει από αυτόν, και η φίλη της Κοραλία, θυσιάζεται για να την βοηθήσει.Τάκης (Αργύρης Αποστόλου)Ο σερβιτόρος του καμπαρέ.Βούγγελας (Τριαντάφυλλος Δελής)Ο πορτιέρης και κράχτης του καμπαρέ – και βοηθός του Στελάρα. Θα μπει στον πειρασμό να διεκδικήσει τη θέση του, όταν αυτός πέσει σε δυσμένεια.Άλλα πρόσωπαΑσημίνα Βενόγλου (Στέλλα Γκίκα)Πολίτισσα - μαία και το «πρακτορείο ειδήσεων» της περιοχής. Είναι το πρόσωπο που συνδέει όλους τους χώρους, που ενημερώνει τους ήρωες και προωθεί την δράση τους. Κουβαλάει στο dna της όλη την στωικότητα και την σοφία της Ανατολής.Ζήσης (Τάσος Καρλής)Ένα 16χρονο παιδί μεγαλωμένο στους δρόμους του λιμανιού, της Τρούμπας, ανιψιός της Καίτης. Παραβατικός από πιο μικρή ηλικία προσπαθώντας να επιβιώσει, θ’ αποδείξει ότι μερικές φορές εκτός από τα δικά μας λάθη, πληρώνουμε και τα λάθη των άλλων…Η ταυτότηταΣενάριο: Γιώργος ΚρητικόςΣκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος ΚαραμάνηςΔιεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης ΑρσενάκοςΗχοληψία: Χρήστος Παπαδόπουλος, Κώστα ΚολοκάθηςΣκηνογράφος: Σπύρος ΛάσκαρηςΕνδυματολόγος: Κική ΜήλιουΜοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος, Μανόλης ΖεάκηςΠρωτότυπη μουσική: Μάριος ΣτρόφαληςΤο τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης ΚαραντάνηςΠαραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας ΣάκκαρηςΠαραγωγός: Αthens Productions A.E.Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Κλέλια Ρένεση, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αντώνης Καρυστινός, Αλέκος Συσσοβίτης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Άρης Αντωνόπουλος, Βασίλης Μηλιώνης, Σταύρος Σβήγκος, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Μαρία Καβουκίδου, Μαρθίλια Σβάρνα, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Δημήτρης Καπετανάκος, Ευφημία Καλογιάννη, Δημήτρης Σέρφας, Κυριάκος Σαλής, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γιάννα Ζιάννη, Στέλλα Γκίκα, Γρηγορία Μεθενίτη, Δημήτρης Παπανικολάου, Γιάννης Λεάκος, Χριστίνα Στεφανίδη, Τριαντάφυλλος Δελής, Αργύρης Αποστόλου, Αγγελίνα Τερσενίδου, Νεφέλη Παπαδερού, Τάσος Καρλής.Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.Πηγή: tvnea.com