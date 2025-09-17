2025-09-17 12:05:08
Φωτογραφία για Παγωμένες σχέσεις ανάμεσα σε Κώστα Τσουρό και Τατιάνα Στεφανίδου – Το περιστατικό που άναψε φωτιές
Οι σχέσεις ανάμεσα στον Κώστα Τσουρό και την Τατιάνα Στεφανίδου φαίνεται πως περνούν περίοδο έντασης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το «Πρωινό», οι δύο παρουσιαστές στο κανάλι έχουν αποστασιοποιηθεί πλήρως, σε σημείο που δεν ανταλλάσσουν ούτε έναν τυπικό χαιρετισμό όταν συναντιούνται.

Όπως ειπώθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, την Τρίτη 16/9 σημειώθηκε ένα περιστατικό που ενόχλησε ιδιαίτερα τον Κώστα Τσουρό. Την ώρα που προσπαθούσε να ολοκληρώσει συνέντευξη με την Κατερίνα Διδασκάλου για την εκπομπή του Το ’χουμε, ο θόρυβος από το κοινό της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου στο διπλανό στούντιο τον δυσκόλευε να συγκεντρωθεί.

Ο παρουσιαστής εκνευρίστηκε και εξέφρασε αμέσως το παράπονό του, το οποίο μάλιστα μετέφερε και στη διοίκηση του σταθμού.

Παράλληλα, στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα σχολιάστηκε ότι τα sites που συνδέονται με την Τατιάνα Στεφανίδου δεν έχουν δημοσιεύσει κανένα άρθρο για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού τις τελευταίες εβδομάδες, κάτι που –σύμφωνα με τις ίδιες πηγές– μπορεί να έχει ενισχύσει τη δυσαρέσκειά του.

Πηγή: tvnea.com
