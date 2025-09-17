2025-09-17 12:05:08

Με μια τοποθέτηση που αιφνιδίασε αλλά και σόκαρε τους συνομιλητές του στον αέρα του ΣΚΑΪ, ο Χάρης Λεμπιδάκης έβαλε το μαχαίρι στο κόκκαλο. Είπε αυτό που όλοι σκέφτονται αλλά ελάχιστοι παραδέχονται δημόσια: ότι οι εκπομπές που σήμερα βαφτίζονται «ψυχαγωγικές» δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική ψυχαγωγία. Αντί για χαρά, πρωτοτυπία και ελαφρότητα, σερβίρουν αναμάσημα ενημερωτικών θεμάτων, κοινωνικών υποθέσεων και αστυνομικών ειδήσεων.



Με σαφήνεια τόνισε πως οι σημερινές εκπομπές που πλασάρονται ως «ψυχαγωγικές» δεν είναι τίποτε άλλο από παραλλαγές των ενημερωτικών ζωνών, φορτωμένες με ειδήσεις, κοινωνικά ρεπορτάζ και αστυνομικά θέματα. Η ψυχαγωγία όμως, όπως ο ίδιος είπε, είναι κάτι διαφορετικό – είναι γέλιο, δημιουργικότητα, ανάλαφρη διάθεση και εναλλακτικές ιδέες που δεν ανακυκλώνουν όσα έχει ήδη δει ο τηλεθεατής από το πρωί ως το βράδυ.



Η τοποθέτησή του υπέρ μιας «καθαρής» ψυχαγωγικής πρότασης, σαν αυτή που δήλωσε ότι θα προτιμούσε να κάνει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, δεν ήταν τυχαία. Αντίθετα, έδειξε διορατικότητα και βαθιά γνώση της τηλεοπτικής αγοράς: το κοινό μπορεί να έχει συνηθίσει στη μίξη ενημέρωσης-ψυχαγωγίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διψά για κάτι αληθινά διαφορετικό.



Η δύναμη της επιχειρηματολογίας του φάνηκε και από το γεγονός ότι δεν δίστασε να συμπεριλάβει και τη δική τους εκπομπή στην κριτική του. Με αυτή την αυτοκριτική διάθεση έδειξε πως δεν μιλά από θέση ανωτερότητας αλλά με γνώμονα την αλήθεια. Και αυτό είναι που έκανε την παρέμβασή του ακόμα πιο αυθεντική.



Σε μια τηλεόραση που συχνά κρύβεται πίσω από τα νούμερα τηλεθέασης και τα εύκολα συμπεράσματα του «αυτό θέλει ο κόσμος», ο Χάρης Λεμπιδάκης τόλμησε να πει κάτι διαφορετικό: ότι η ψυχαγωγία δεν πρέπει να χάνει την ταυτότητά της. Και γι’ αυτό, η παρουσία του στην κουβέντα δεν ήταν απλώς σωστή – ήταν απολύτως αναγκαία.



