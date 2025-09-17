2025-09-17 12:05:08
Φωτογραφία για Σταύρος Μπαλάσκας: “Δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι αναλυτής – Δεν παίρνω τη δουλειά κανενός”
Στην εκπομπή Πρωινό του ANT1, ο Σταύρος Μπαλάσκας αντέδρασε έντονα στα επικριτικά σχόλια που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του από δημοσιογράφους. Τόνισε ότι η παρουσία του στην τηλεόραση δεν αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει ή να ανταγωνιστεί τον ρόλο των δημοσιογράφων, αλλά περιορίζεται αποκλειστικά στην ανάλυση γεγονότων από τη θέση του ως αστυνομικός αναλυτής.

Όπως αποκάλυψε, ορισμένοι επαγγελματίες του χώρου είχαν απευθυνθεί ακόμη και στην ΕΣΗΕΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρξει παρέμβαση. Ο λόγος είναι ότι ο κ. Μπαλάσκας δεν εμφανίζεται με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, αλλά συμβάλλει στην εκπομπή μέσα από την επαγγελματική του εμπειρία στην αστυνομία.

«Δεν είμαι συνάδελφος, φίλος αγαπημένος και συνεργάτης της εκπομπής. Αν με διώξεις θα φύγω, θα μου πεις “τον μπ@λο Σταύρο”. Κάποια στιγμή κάποιοι πήγαν στην ΕΣΗΕΑ και είπαν κάτι. Η ΕΣΗΕΑ δεν έχει πει κάτι γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος. Το έχω πει σε χίλιες εκπομπές, δεν είμαι δημοσιογράφος αλλά αναλυτής.


Είστε δημοσιογράφοι, έχετε βγάλει μια σχολή, είστε μέλη της ΕΣΗΕΑ. Λέω δεν είμαι δημοσιογράφος, μην έχουμε μπλεξίματα με συναδέλφους και γίνουμε κλωτσόμπαλα. Επειδή αγαπάω τον Αρναούτογλου και με τίμησε στην εκπομπή του, είναι πολύ ξηγημένος, δεν θα πω τίποτα. Αν ήταν έτσι θα έλεγα ότι θα πάω σε μια σχολή δημοσιογράφος, θα έπαιρνα ένα μικρόφωνο και θα έβγαινα στον δρόμο. Είμαι πίτουρα, είναι κότες. Μην ανακατεύουμε τα πίτουρα με τις κότες», είπε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Μπαλάσκας στην εκπομπή.

Πηγή: tvnea.com
