Στην πρώτη θέση της απογευματινής ζώνης συνεχίζει να βρίσκεται η εκπομπή Live News, καταγράφοντας 15,4% στην τηλεθέαση. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Νίκου Ευαγγελάτου παραμένει η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Αξιοσημείωτη μικρή άνοδο παρουσίασε η εκπομπή Το ’Χουμε στον ΣΚΑΪ, η οποία σημείωσε 6,1%. Σταθερά πιο πίσω βρέθηκε το Στούντιο 4 της ΕΡΤ με 5,2%, ενώ οι Καθαρές Κουβέντες περιορίστηκαν στο 3,4%. Στην τελευταία θέση του πίνακα βρέθηκε το Power Talk, που κατέγραψε μόλις 2,6%.

Η τάση δείχνει ότι το κοινό συνεχίζει να εμπιστεύεται κυρίως την άμεση και γρήγορη ενημέρωση, με το Live News να κυριαρχεί σταθερά στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό slot.







*νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/9/2025)

Πηγή: tvnea.com