Μια έντονη τηλεοπτική «μάχη» εκτυλίχθηκε χθες βράδυ στην prime time ζώνη, με τις επαναλήψεις να κυριαρχούν και τα νέα προγράμματα να μένουν πίσω στις μετρήσεις τηλεθέασης.

Σύμφωνα με τα μη καθαρά ποσοστά, την πρώτη θέση κατέκτησε η σειρά του Mega «Είσαι το ταίρι μου» με 15,4%. Ακολούθησε η αγαπημένη σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» με 13,4%, ενώ η σειρά «Στο παρά πέντε» σημείωσε 12,9%.

Άλλες επιδόσεις περιλαμβάνουν την «Φαρμα» με 10,8%, τη σειρά «Το Σόι σου» με 9,5%, το «Έξαθλον» στον Σκαϊ με 5,4% , την «Ηλέκτρα» με 4,6% στην ΕΡΤ1, τη σειρά «Το παιδί» με 5% και τη σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» με 5%.

Η εικόνα της χθεσινής βραδιάς δείχνει ότι το κοινό εξακολουθεί να επιλέγει ασφαλείς επιλογές και παλιές αγαπημένες σειρές, αφήνοντας τα νέα προγράμματα να παλεύουν για την προσοχή των τηλεθεατών.

Πηγή: tvnea.com