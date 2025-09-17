2025-09-17 12:05:08
Φωτογραφία για Σκληρή μάχη στην prime time ζώνη: Οι επαναλήψεις κυριάρχησαν



Μια έντονη τηλεοπτική «μάχη» εκτυλίχθηκε χθες βράδυ στην prime time ζώνη, με τις επαναλήψεις να κυριαρχούν και τα νέα προγράμματα να μένουν πίσω στις μετρήσεις τηλεθέασης.

Σύμφωνα με τα μη καθαρά ποσοστά, την πρώτη θέση κατέκτησε η σειρά του Mega «Είσαι το ταίρι μου» με 15,4%. Ακολούθησε η αγαπημένη σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» με 13,4%, ενώ η σειρά «Στο παρά πέντε» σημείωσε 12,9%.

Άλλες επιδόσεις περιλαμβάνουν την «Φαρμα» με 10,8%, τη σειρά «Το Σόι σου» με 9,5%, το «Έξαθλον»  στον Σκαϊ με 5,4% , την «Ηλέκτρα» με 4,6% στην ΕΡΤ1, τη σειρά «Το παιδί» με 5% και τη σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» με 5%.

Η εικόνα της χθεσινής βραδιάς δείχνει ότι το κοινό εξακολουθεί να επιλέγει ασφαλείς επιλογές και παλιές αγαπημένες σειρές, αφήνοντας τα νέα προγράμματα να παλεύουν για την προσοχή των τηλεθεατών.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Καλημέρα Ελλάδα»: Η εκπομπή στο σταυροδρόμι αποφάσεων - Χρειάζονται δραστικές αλλαγές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Καλημέρα Ελλάδα»: Η εκπομπή στο σταυροδρόμι αποφάσεων - Χρειάζονται δραστικές αλλαγές
Από την κορυφή του LiveNews στα πολύ χαμηλά μονοψήφια του Power Talk
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Από την κορυφή του LiveNews στα πολύ χαμηλά μονοψήφια του Power Talk
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρεμιέρα για τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές – Ποιοι κέρδισαν τη μάχη της τηλεθέασης
Πρεμιέρα για τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές – Ποιοι κέρδισαν τη μάχη της τηλεθέασης
Πρεμιέρες στη μεσημεριανή ζώνη: Πέτρος Κουσουλός vs Ζήνα Κουτσελίνη - Ποιος βγήκε νικητής;
Πρεμιέρες στη μεσημεριανή ζώνη: Πέτρος Κουσουλός vs Ζήνα Κουτσελίνη - Ποιος βγήκε νικητής;
«Σφαγή» στην prime time ζώνη με τις πρεμιέρες των καναλιών - Tι έκανε η Φάρμα και οι σειρές στην ΕΡΤ1;
«Σφαγή» στην prime time ζώνη με τις πρεμιέρες των καναλιών - Tι έκανε η Φάρμα και οι σειρές στην ΕΡΤ1;
Το «The Chase» επιστρέφει για 5η σεζόν στο MEGA - Σε ποια ζώνη θα παίζει;
Το «The Chase» επιστρέφει για 5η σεζόν στο MEGA - Σε ποια ζώνη θα παίζει;
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (11/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (11/9/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Παγωμένες σχέσεις ανάμεσα σε Κώστα Τσουρό και Τατιάνα Στεφανίδου – Το περιστατικό που άναψε φωτιές
Παγωμένες σχέσεις ανάμεσα σε Κώστα Τσουρό και Τατιάνα Στεφανίδου – Το περιστατικό που άναψε φωτιές
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο! - Διαβάστε τα πάντα για αυτήν...
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο! - Διαβάστε τα πάντα για αυτήν...
Σταύρος Μπαλάσκας: “Δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι αναλυτής – Δεν παίρνω τη δουλειά κανενός”
Σταύρος Μπαλάσκας: “Δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι αναλυτής – Δεν παίρνω τη δουλειά κανενός”
ΕUROVISION 2026 Η προκήρυξη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision
ΕUROVISION 2026 Η προκήρυξη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision
Ο Χάρης Λεμπιδάκης ξεγύμνωσε την αλήθεια για τις «ψυχαγωγικές» εκπομπές
Ο Χάρης Λεμπιδάκης ξεγύμνωσε την αλήθεια για τις «ψυχαγωγικές» εκπομπές