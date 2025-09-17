Απογοητευτικά ήταν τα χθεσινά νούμερα τηλεθέασης για το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1. Η εκπομπή με παρουσιαστές τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού προσπαθεί ακόμη να βρει τα πατήματα της, ωστόσο τα αποτελέσματα της δεύτερης μέρας στον αέρα είναι κάτι παραπάνω από απογοητευτικά. Το 5,2% τηλεθέασης δεν αφήνει πολλά περιθώρια και δείχνει ότι απαιτούνται άμεσες και δραστικές αλλαγές, τόσο στη ροή της εκπομπής όσο και στους ρόλους των παρουσιαστών.

Αν και πρόκειται για δίδυμο, χρειάζεται να ξεκαθαριστεί ποιος κρατάει τα ηνία. Ο Παναγιώτης Στάθης εμφανίζεται ως κεντρικός παρουσιαστής, αλλά συχνά διακόπτεται από την Άννα Λιβαθυνού, η οποία προσπαθεί να επιβάλει τη δική της άποψη πάνω στα θέματα, αποσυντονίζοντας τη ροή του λόγου του Παναγιώτη Στάθη. Η επιθυμία να είσαι ενημερωμένη και να συμμετέχεις ενεργά είναι θεμιτή, αλλά η συχνή παρέμβαση και η τάση για μονοπώληση του λόγου σε σημεία που θυμίζουν Παπαδάκη... δεν βοηθά.

Όπως είχαμε επισημάνει και στην πρώτη μας κριτική, το «Καλημέρα Ελλάδα» χρειάζεται σημαντικές αλλαγές. Δεν ευθύνεται ο Παπαδάκης για την χαμηλή τηλεθέαση που έκανε την περασμένη χρονιά...

Ο Παναγιώτης Στάθης διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να ηγηθεί της προσπάθειας και να δώσει στην εκπομπή νέα δυναμική – αρκεί να υπάρξει σαφής κατανομή ρόλων και ανασχεδιασμός της ροής, ώστε η προσπάθεια των παρουσιαστών να γίνεται κατανοητή και στον τηλεθεατή.

Πηγή: tvnea.com