2025-09-17 12:05:08
Φωτογραφία για «Καλημέρα Ελλάδα»: Η εκπομπή στο σταυροδρόμι αποφάσεων - Χρειάζονται δραστικές αλλαγές



Απογοητευτικά ήταν τα χθεσινά νούμερα τηλεθέασης για το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1. Η εκπομπή με παρουσιαστές τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού προσπαθεί ακόμη να βρει τα πατήματα της, ωστόσο τα αποτελέσματα της δεύτερης μέρας στον αέρα είναι κάτι παραπάνω από απογοητευτικά. Το 5,2% τηλεθέασης δεν αφήνει πολλά περιθώρια και δείχνει ότι απαιτούνται άμεσες και δραστικές αλλαγές, τόσο στη ροή της εκπομπής όσο και στους ρόλους των παρουσιαστών.

Αν και πρόκειται για δίδυμο, χρειάζεται να ξεκαθαριστεί ποιος κρατάει τα ηνία. Ο Παναγιώτης Στάθης εμφανίζεται ως κεντρικός παρουσιαστής, αλλά συχνά διακόπτεται από την Άννα Λιβαθυνού, η οποία προσπαθεί να επιβάλει τη δική της άποψη πάνω στα θέματα, αποσυντονίζοντας τη ροή του λόγου του Παναγιώτη Στάθη. Η επιθυμία να είσαι ενημερωμένη και να συμμετέχεις ενεργά είναι θεμιτή, αλλά η συχνή παρέμβαση και η τάση για μονοπώληση του λόγου σε σημεία που θυμίζουν Παπαδάκη... δεν βοηθά.

Όπως είχαμε επισημάνει και στην πρώτη μας κριτική, το «Καλημέρα Ελλάδα» χρειάζεται σημαντικές αλλαγές.  Δεν ευθύνεται ο Παπαδάκης για την χαμηλή τηλεθέαση που έκανε την περασμένη χρονιά...

Ο Παναγιώτης Στάθης διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να ηγηθεί της προσπάθειας και να δώσει στην εκπομπή νέα δυναμική – αρκεί να υπάρξει σαφής κατανομή ρόλων και ανασχεδιασμός της ροής, ώστε η προσπάθεια των παρουσιαστών να γίνεται κατανοητή και στον τηλεθεατή.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Παγωμένες σχέσεις ανάμεσα σε Κώστα Τσουρό και Τατιάνα Στεφανίδου – Το περιστατικό που άναψε φωτιές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παγωμένες σχέσεις ανάμεσα σε Κώστα Τσουρό και Τατιάνα Στεφανίδου – Το περιστατικό που άναψε φωτιές
Σκληρή μάχη στην prime time ζώνη: Οι επαναλήψεις κυριάρχησαν
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σκληρή μάχη στην prime time ζώνη: Οι επαναλήψεις κυριάρχησαν
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Εκπομπή αλλάζει τηλεοπτική στέγη και πηγαίνει στο MEGA
Εκπομπή αλλάζει τηλεοπτική στέγη και πηγαίνει στο MEGA
Χαμηλή πρεμιέρα για την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Χαμηλή πρεμιέρα για την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Νομική προσφυγή Ρέβη – Κουρδή κατά ΣΚΑΪ για την εκπομπή “Όπου Υπάρχει Ελλάδα
Νομική προσφυγή Ρέβη – Κουρδή κατά ΣΚΑΪ για την εκπομπή “Όπου Υπάρχει Ελλάδα
«Καλημέρα Ελλάδα»: Δειλή πρεμιέρα με Στάθη – Λιβαθυνού και μικρές μόνο αλλαγές - Δεν ήταν έτοιμο ούτε το STUDIO(;)
«Καλημέρα Ελλάδα»: Δειλή πρεμιέρα με Στάθη – Λιβαθυνού και μικρές μόνο αλλαγές - Δεν ήταν έτοιμο ούτε το STUDIO(;)
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πρώτη καλημέρα της σεζόν, της 13ης σεζόν για το Happy Day...
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πρώτη καλημέρα της σεζόν, της 13ης σεζόν για το Happy Day...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο! - Διαβάστε τα πάντα για αυτήν...
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο! - Διαβάστε τα πάντα για αυτήν...
Σταύρος Μπαλάσκας: “Δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι αναλυτής – Δεν παίρνω τη δουλειά κανενός”
Σταύρος Μπαλάσκας: “Δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι αναλυτής – Δεν παίρνω τη δουλειά κανενός”
ΕUROVISION 2026 Η προκήρυξη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision
ΕUROVISION 2026 Η προκήρυξη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision
Ο Χάρης Λεμπιδάκης ξεγύμνωσε την αλήθεια για τις «ψυχαγωγικές» εκπομπές
Ο Χάρης Λεμπιδάκης ξεγύμνωσε την αλήθεια για τις «ψυχαγωγικές» εκπομπές
Αυτά είναι τα νέα παιδιά του ΤΜΚ του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη
Αυτά είναι τα νέα παιδιά του ΤΜΚ του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη