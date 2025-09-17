2025-09-17 17:28:26
Φωτογραφία για Φώτης Μπρουμους : Κε Υπουργέ, πρέπει να προσέξουμε λίγο και το δυτικό μέρος του Νομού, το Ξηρόμερο.

 



ΦΩΤΗΣ ΜΠΡΟΥΜΟΣ                                                                     Αθήνα, 1-07-2025

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Μέλος Συλλόγου Αιτωλ/νων Δημοσιογράφων                                                        

Τηλ.: 6944767273 – 6949119628

e-mail: [email protected]

Γραφείο: Αιόλου 100 – Αθήνα, Τ.Κ.: 10564 (6ος όροφος)

 

Π Ρ Ο Σ

τον Αξιότιμον Υπουργόν

Υποδομών και Μεταφορών

κ. Χρήστο Δήμα

Α Θ Η Ν Α



                  

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Γνωρίζω τον φόρτο εργασίας Σας στο παραγωγικότερο Υπουργείο, του οποίου προΐστασθε, τις ενασχολήσεις και φροντίδες Σας για την ανάπτυξη της χώρας μου.. Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αντώνης Κανάκης: Ανανέωσαν με τον ΑΝΤ1.. - Ποιες εκπομπές θα παίξουν και που;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αντώνης Κανάκης: Ανανέωσαν με τον ΑΝΤ1.. - Ποιες εκπομπές θα παίξουν και που;
Απαλλαγές από Θρησκευτικά και Μάθημα Ηθικής: τελευταίες εξελίξεις
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απαλλαγές από Θρησκευτικά και Μάθημα Ηθικής: τελευταίες εξελίξεις
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οι 8 νέοι ήρωες του «Grand Hotel» - Διαβάστε τα πάντα λίγο πριν το πολυτελές ξενοδοχείο ανοίξει και πάλι τις πόρτες του
Οι 8 νέοι ήρωες του «Grand Hotel» - Διαβάστε τα πάντα λίγο πριν το πολυτελές ξενοδοχείο ανοίξει και πάλι τις πόρτες του
Hellenic Train: Παράσυρση ατόμου λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ρουφ.
Hellenic Train: Παράσυρση ατόμου λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ρουφ.
μαρούβιο το κοινό/Marrubium vulgare - λίγα λόγια για ένα λίγο-πολύ, άγνωστο βότανο
μαρούβιο το κοινό/Marrubium vulgare - λίγα λόγια για ένα λίγο-πολύ, άγνωστο βότανο
Σήμερα λίγο μετ'ά τις 11 μ.μ., ολιγόλεπτη διακοπή ρεύματος σε χωριά της Δ.Ε Αλυζίας ΛΊΓΟ ΜΕΤΆ ΤΗς 11
Σήμερα λίγο μετ'ά τις 11 μ.μ., ολιγόλεπτη διακοπή ρεύματος σε χωριά της Δ.Ε Αλυζίας ΛΊΓΟ ΜΕΤΆ ΤΗς 11
ΚΡΥΦΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ DNA ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
ΚΡΥΦΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ DNA ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Το Σόι σου»: Δείτε φωτογραφίες από το πρώτο γύρισμα
«Το Σόι σου»: Δείτε φωτογραφίες από το πρώτο γύρισμα
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 16/9/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 16/9/2025
«Το δίχτυ» επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο της- Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Το δίχτυ» επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο της- Πότε κάνει πρεμιέρα;
Λάκης Λαζόπουλος: Νέα συμπαραγωγή με το Netflix με τη στήριξη του MEGA
Λάκης Λαζόπουλος: Νέα συμπαραγωγή με το Netflix με τη στήριξη του MEGA
Τετάρτη, 17/9/2025: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 17/9/2025: Εργασίες ημέρας