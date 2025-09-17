2025-09-17 17:28:26
ΦΩΤΗΣ ΜΠΡΟΥΜΟΣ Αθήνα, 1-07-2025
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Μέλος Συλλόγου Αιτωλ/νων Δημοσιογράφων
Τηλ.: 6944767273 – 6949119628
e-mail: [email protected]
Γραφείο: Αιόλου 100 – Αθήνα, Τ.Κ.: 10564 (6ος όροφος)
Π Ρ Ο Σ
τον Αξιότιμον Υπουργόν
Υποδομών και Μεταφορών
κ. Χρήστο Δήμα
Α Θ Η Ν Α
Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Γνωρίζω τον φόρτο εργασίας Σας στο παραγωγικότερο Υπουργείο, του οποίου προΐστασθε, τις ενασχολήσεις και φροντίδες Σας για την ανάπτυξη της χώρας μου.. Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
