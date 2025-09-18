2025-09-18 16:23:50
Φωτογραφία για Η αθλητική ενημέρωση της Κυριακής αλλάζει επίπεδο…γίνεται GRANDE στο OPEN

 



Συντονιστείτε κάθε Κυριακή, στις 22:30, στο OPEN και παρακολουθείστε όλη τη δράση των αγώνων της Σούπερ Λιγκ από την πιο GRANDE ομάδα.

«GRANDE LEAGUE», η νέα αθλητική εκπομπή του OPEN, που αλλάζει τις συνήθειες των φιλάθλων.

Ο Γιάννης Καραλής επιστρέφει στην τηλεόραση στον γνώριμο ρόλο του παρουσιαστή και δίπλα του η Κάτια Ταραμπάνκο, επειδή όσοι νομίζουν ότι οι εκρηκτικές γυναίκες δεν γνωρίζουν από ποδόσφαιρο θα διαψευστούν.

Οι ανταγωνίστριες για τον τίτλο ομάδες της Σούπερ Λιγκ εκπροσωπούνται, στο στούντιο του OPEN, από τους πιο «ψαγμένους» ρεπόρτερ.

Ο Σταύρος Κόλκας για τον ΠΑΟΚ, ο Κώστας Νικολακόπουλος για τον Ολυμπιακό, ο Κώστας Μανωλιουδάκης για τον Παναθηναϊκό, ο Σταύρος Καζαντζόγλου για την ΑΕΚ.

Στη «GRANDE LEAGUE» παίζουμε επίθεση, παίζουμε και άμυνα.

Ο άλλοτε επιθετικός του ΠΑΟΚ και πρωταθλητής Ευρώπης 2004, Ζήσης Βρύζας και ο άλλοτε σκληροτράχηλος αμυντικός και υπέρ-πρωταθλητής με τον Ολυμπιακό, Γιώργος Αμανατίδης, σε ρόλο μόνιμων σχολιαστών, βάζουν κάθε κατεργάρη στον πάγκο των αναπληρωματικών.

Σούπερ Λιγκ χωρίς επίμαχες φάσεις δεν υπάρχει. Ο πρώην επαγγελματίας διαιτητής, Αριστομένης Κουτσιαύτης, με ψύχραιμή ματιά, αναλύει και αποσαφηνίζει κάθε αμφισβητούμενη φάση, για να ξέρουμε τι βλέπουμε.

Η πιο GRANDE ομάδα της τηλεόρασης υπόσχεται τον πιο ανατρεπτικό σχολιασμό της αθλητικής ποδοσφαιρικής πραγματικότητας, στην πιο «OPEN», σε όλες τις απόψεις, τηλεοπτική συχνότητα.

«GRANDE LEAGUE». Κάθε Κυριακή στις 22:30, στο OPEN, η αθλητική ενημέρωση αλλάζει επίπεδο. Γίνεται GRANDE!





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αυτή αναλαμβάνει καθήκοντα Επικεφαλής Διεθνών Πωλήσεων Οπτικοακουστικού Περιεχομένου στην Alter Ego και το MEGA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτή αναλαμβάνει καθήκοντα Επικεφαλής Διεθνών Πωλήσεων Οπτικοακουστικού Περιεχομένου στην Alter Ego και το MEGA
Νέο πλήγμα στην Ουκρανία: Ρωσικές δυνάμεις χτυπούν σιδηροδρομικές υποδομές
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέο πλήγμα στην Ουκρανία: Ρωσικές δυνάμεις χτυπούν σιδηροδρομικές υποδομές
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πέτρος Κουσουλός και «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ» : Όταν η ενημέρωση γίνεται ηχηρή και θαρραλέα
Πέτρος Κουσουλός και «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ» : Όταν η ενημέρωση γίνεται ηχηρή και θαρραλέα
«Σταθερά πρώτο το Live News, χαμηλές πτήσεις για ΣΚΑΪ και OPEN
«Σταθερά πρώτο το Live News, χαμηλές πτήσεις για ΣΚΑΪ και OPEN
Αλλάζει ώρα το δελτίο του MEGA - Τι συμβαίνει;
Αλλάζει ώρα το δελτίο του MEGA - Τι συμβαίνει;
Αυτό είναι το Ραντεβού το ΣΚ - Πότε θα κάνουν πρεμιέρα στο OPEN ;
Αυτό είναι το Ραντεβού το ΣΚ - Πότε θα κάνουν πρεμιέρα στο OPEN ;
Εκπομπή αλλάζει τηλεοπτική στέγη και πηγαίνει στο MEGA
Εκπομπή αλλάζει τηλεοπτική στέγη και πηγαίνει στο MEGA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ξέσπασμα Πέτρου Κουσουλού: “Τσακωμένοι με την αλήθεια οι δημοσιογράφοι που κάνουν 2%...
Ξέσπασμα Πέτρου Κουσουλού: “Τσακωμένοι με την αλήθεια οι δημοσιογράφοι που κάνουν 2%...
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 17/9/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 17/9/2025
Ξένη Δημοσίευση: Η Ελλάδα αναδιαρθρώνει τον διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών για την εφαρμογή βελτιώσεων στην ασφάλεια και την αποδοτικότητα
Ξένη Δημοσίευση: Η Ελλάδα αναδιαρθρώνει τον διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών για την εφαρμογή βελτιώσεων στην ασφάλεια και την αποδοτικότητα
Σιδηροδρομικά έργα και νέα σύμβαση με Hellenic Train στο τραπέζι των Βρυξελλών
Σιδηροδρομικά έργα και νέα σύμβαση με Hellenic Train στο τραπέζι των Βρυξελλών
Ελένη Μενεγάκη σε ρεπόρτερ: Έχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό και δεν θέλω να πω πολλά
Ελένη Μενεγάκη σε ρεπόρτερ: Έχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό και δεν θέλω να πω πολλά