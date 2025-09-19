Δεν λένε να σηκώσουν κεφάλι οι μεσημεριανές εκπομπές του ΣΚΑΪ, που παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα τηλεθέασης. Συγκεκριμένα, το «Τό ’χουμε» με τον Κώστα Τσουρό κατέγραψε μόλις 2,3%, ενώ το «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου κινήθηκε επίσης χαμηλά, στο 2,7%.

Την ίδια ώρα, στο Open, η εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» σημείωσε 4,1%, ενώ η ΕΡΤ1 με το «Στούντιο 4» βρέθηκε σε καλύτερη θέση με 8,3%. Αξιοσημείωτη είναι η ανοδική πορεία του «Στούντιο 4» στα τελευταία τρία τέταρτα της εκπομπής, όπου η τηλεθέαση εκτοξεύτηκε έως και στο 13,5%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση του slot.

Στην κορυφή της ζώνης παρέμεινε το «Live News» του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega, με 10,7%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική της ενημερωτικής εκπομπής.

Πηγή: tvnea.com