Φωτογραφία για Πρωτιά για το «Live News» – Χαμηλά ποσοστά για τον ΣΚΑΪ, δυνατά ποσοστά το «Στούντιο 4»

 Δεν λένε να σηκώσουν κεφάλι οι μεσημεριανές εκπομπές του ΣΚΑΪ, που παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα τηλεθέασης. Συγκεκριμένα, το «Τό ’χουμε» με τον Κώστα Τσουρό κατέγραψε μόλις 2,3%, ενώ το «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου κινήθηκε επίσης χαμηλά, στο 2,7%.

Την ίδια ώρα, στο Open, η εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» σημείωσε 4,1%, ενώ η ΕΡΤ1 με το «Στούντιο 4» βρέθηκε σε  καλύτερη θέση με 8,3%. Αξιοσημείωτη είναι η ανοδική πορεία του «Στούντιο 4» στα τελευταία τρία τέταρτα της εκπομπής, όπου η τηλεθέαση εκτοξεύτηκε έως και στο 13,5%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση του slot.

Στην κορυφή της ζώνης παρέμεινε το «Live News» του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega, με 10,7%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική της ενημερωτικής εκπομπής.



