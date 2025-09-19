Ανεβαίνει ρυθμούς το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Αθηνών, καθώς σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τηλεθέασης της Πέμπτης η εκπομπή κατέγραψε 13,6% στο δυναμικό κοινό.

Την κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης κράτησε για ακόμη μία ημέρα το «Κοινωνία Ώρα Mega» με 20,4%, δείχνοντας πως το δίδυμο διατηρεί ισχυρή σχέση με το κοινό.

Στην ψυχαγωγική πλευρά, το «Happy Day» στον Alpha με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή σημείωσε 14,4%, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητά του.

Αντίθετα, πιο χαμηλά κινήθηκε η πρωινή ενημέρωση του ΣΚΑΪ με το «Σήμερα», το οποίο περιορίστηκε στο 6,9%. Το «Ώρα Ελλάδος» στο Open κατέγραψε 11,5%, ενώ το «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ1 έφτασε το 7,4%.

Η μάχη για την προτίμηση των τηλεθεατών συνεχίζεται με έντονες ανακατατάξεις, αποδεικνύοντας ότι το κοινό παρακολουθεί στενά τις ενημερωτικές επιλογές της πρωινής ζώνης.







*ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ - ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/9/2025)

Πηγή: tvnea.com