Η μεσημεριανή ζώνη της τηλεόρασης είχε χθες ξεκάθαρο νικητή, με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλού στον ΑΝΤ1 να συνεχίζει την ανοδική της πορεία. Η εκπομπή κατέγραψε 11,5% μέσο όρο, ενώ από τις 14:30 και μετά σκαρφάλωσε στο 15,4%, επιβεβαιώνοντας ότι κερδίζει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού.

Αντίθετα, οι υπόλοιπες εκπομπές της ζώνης κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star περιορίστηκαν σε 6,5%, σημειώνοντας μονοψήφια ποσοστά που δεν κατάφεραν να ανταγωνιστούν τη δυναμική του ΑΝΤ1. Ακόμα πιο χαμηλά, το «Live You» στον ΣΚΑΪ έκλεισε στο 5,3%, ενώ το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συγκέντρωσε μόλις 3,9%.

Η διαφορά στα νούμερα δείχνει ότι το κοινό της μεσημεριανής ζώνης αναζητά πλέον πιο δυναμικά και αποκαλυπτικά θέματα, στοιχείο που εκμεταλλεύεται με επιτυχία ο Πέτρος Κουσουλός και η ομάδα του.



Πηγή: tvnea.com
Και όμως είναι κείμενο του νέου σχολικού βιβλίου Οικονομικά.
Και όμως είναι κείμενο του νέου σχολικού βιβλίου Οικονομικά.
Πρωινή μάχη τηλεθέασης: Πρώτη η Καινούργιου, ανατροπή για τη Σκορδά»
Πρωινή μάχη τηλεθέασης: Πρώτη η Καινούργιου, ανατροπή για τη Σκορδά»
Πρωτιά για το «Live News» – Χαμηλά ποσοστά για τον ΣΚΑΪ, δυνατά ποσοστά το «Στούντιο 4»
Ξέσπασμα Πέτρου Κουσουλού: "Τσακωμένοι με την αλήθεια οι δημοσιογράφοι που κάνουν 2%...
Πέτρος Κουσουλός και «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ» : Όταν η ενημέρωση γίνεται ηχηρή και θαρραλέα
Σκληρή μάχη στη μεσημεριανή ζώνη – Ισοπαλία για «Αποκαλύψεις» και «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Από την κορυφή του LiveNews στα πολύ χαμηλά μονοψήφια του Power Talk
Green Slams στο ΚΠΙΣΝ
Στέφανος Τραχανάς. Ομιλίες
Τα τρένα υψηλής ταχύτητας Talgo 230 εγκρίθηκαν για λειτουργία στη Δανία και τη Γερμανία
«Ό,τι αξίζει»: Η νέα τηλεοπτική πρόταση που υμνεί τον άνθρωπο στην ΕΡΤ1
ΚΒΑΝΤΙΚΟ CHIP ΤΗΣ GOOGLE ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΟΤΙ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΠΟΛΥΣΥΜΠΑΝ
