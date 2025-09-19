Η μεσημεριανή ζώνη της τηλεόρασης είχε χθες ξεκάθαρο νικητή, με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλού στον ΑΝΤ1 να συνεχίζει την ανοδική της πορεία. Η εκπομπή κατέγραψε 11,5% μέσο όρο, ενώ από τις 14:30 και μετά σκαρφάλωσε στο 15,4%, επιβεβαιώνοντας ότι κερδίζει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού.

Αντίθετα, οι υπόλοιπες εκπομπές της ζώνης κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star περιορίστηκαν σε 6,5%, σημειώνοντας μονοψήφια ποσοστά που δεν κατάφεραν να ανταγωνιστούν τη δυναμική του ΑΝΤ1. Ακόμα πιο χαμηλά, το «Live You» στον ΣΚΑΪ έκλεισε στο 5,3%, ενώ το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συγκέντρωσε μόλις 3,9%.

Η διαφορά στα νούμερα δείχνει ότι το κοινό της μεσημεριανής ζώνης αναζητά πλέον πιο δυναμικά και αποκαλυπτικά θέματα, στοιχείο που εκμεταλλεύεται με επιτυχία ο Πέτρος Κουσουλός και η ομάδα του.

Πηγή: tvnea.com