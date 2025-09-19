Συνεχίζεται ο έντονος ανταγωνισμός στη ζώνη των πρωινών εκπομπών, με την «Super Κατερίνα» στον Alpha να διατηρεί την πρωτιά. Η Κατερίνα Καινούργιου κατέγραψε χθες 13,3%, κρατώντας σταθερά τα σκήπτρα της τηλεθέασης.

Στη δεύτερη θέση σημειώθηκε ανατροπή, καθώς η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» ανέβηκε στο 12,1%, αφήνοντας πίσω το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, το οποίο περιορίστηκε στο 8,7%. Αξίζει να σημειωθεί πως στα τελευταία 15 λεπτά της μετάδοσής του, το «Πρωινό» βρέθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, μόλις στο 2,8%.

Από εκεί και πέρα, οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ κατέγραψαν 7,2%, ενώ το «10 Παντού» στο Open έκλεισε στο 6,8%. Το «Breakfast@Star» σημείωσε 5%, ενώ στο ίδιο ποσοστό κινήθηκε και η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» στην ΕΡΤ1.

Η μάχη για την πρωινή τηλεθέαση παραμένει ανοιχτή και οι ανατροπές από μέρα σε μέρα δείχνουν πως το κοινό συνεχίζει να μοιράζει απρόβλεπτα την προτίμησή του.

