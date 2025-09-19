2025-09-19 15:55:50
Μετά το κόψιμο... του Θανάση Πάτρα από τη μεσημεριανή ζώνη του Open, ένα νέο project έρχεται να ανανεώσει το πρόγραμμα του σταθμού. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του iEidiseis (Δήμητρα Νικολάου), ο Νίκος Κοκλώνης, CEO της Barking Well, υλοποιεί επιτέλους μια ιδέα που σχεδίαζε τα τελευταία δύο χρόνια: μια εκπομπή εμπνευσμένη από το διεθνές format The Real. Η εκπομπή, που θα προβάλλεται καθημερινά στη ζώνη 14:00 – 16:00, θα έχει τη μορφή ζωντανού talk show με πάνελ τεσσάρων γυναικών παρουσιάστριων και παρουσία κοινού. Το format θυμίζει το The Booth, αλλά σε πιο έντονο και γρήγορο ρυθμό, με συζητήσεις που θα καλύπτουν ποικίλα θέματα, δίνοντας έμφαση στη ζωντανή αλληλεπίδραση και την ψυχαγωγία.



Οι τέσσερις καρέκλες του πάνελ φαίνεται να έχουν «κλειδώσει» για την Έλενα Χριστοπούλου, τη Δάφνη Καραβοκύρη, την Ελίνα Παπίλα και τη Σοφία Μουτίδου, ενώ έχει ακουστεί και το όνομα της Κέισι Μίζιου, γνωστής από το GNTM, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή της

. Αν και η εκπομπή του Θανάση Πάτρα είχε προχωρήσει αρκετά σε επίπεδο προετοιμασίας και συνεργασιών, το Open αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στη νέα παραγωγή του Νίκου Κοκλώνη. Ωστόσο, οι επαφές και τα ραντεβού που είχαν ήδη γίνει για την εκπομπή του Πάτρα αναμένεται να αξιοποιηθούν από το κανάλι στη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν.



Η νέα μεσημεριανή εκπομπή του Open αποτελεί στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της ψυχαγωγικής ζώνης του καναλιού. Με ισχυρό πάνελ και ζωντανό κοινό, το project του Νίκου Κοκλώνη φιλοδοξεί να φέρει φρέσκια δυναμική στη μεσημεριανή τηλεοπτική συνήθεια.



Πηγή: tvnea.com
