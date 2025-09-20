2025-09-20 13:11:35

Το «The Voice of Greece», ο μεγαλύτερος μουσικός διαγωνισμός που καθηλώνει εκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο, είναι για 11η σεζόν στον ΣΚΑΪ! Η παρέα που ξεχώρισε και αγαπήθηκε την προηγούμενη σεζόν, με αληθινή χημεία, χαρούμενη διάθεση, ατάκες και εξομολογήσεις που συζητήθηκαν, παίρνει ξανά τη θέση της για ακόμη πιο δυνατές μουσικές μονομαχίες.



Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, με τη μουσική γνώση, την εμπειρία, το χιούμορ και τα απρόβλεπτα... challenges του The Voice, προσπαθούν να πείσουν τους διαγωνιζόμενους να ενταχθούν στην ομάδα τους.



Ποιος από τους αγαπημένους coaches θα συγκεντρώσει τις καλύτερες φωνές; Ο Γιώργος Καπουτζίδης επιστρατεύει τη ζεστασιά, το χιούμορ και τη θετική του ενέργεια, για να υποδεχθεί τους τέσσερις coaches και να βρεθεί στο πλευρό των διαγωνιζόμενων. Οι Blind Auditions δίνουν και φέτος το πρώτο στίγμα.



Το The Voice of Greece κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον ΣΚΑΪ!



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ