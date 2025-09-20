2025-09-20 13:11:35

Ο Θανάσης Πάτρας εντάσσεται και επίσημα στο δυναμικό του OPEN, αναλαμβάνοντας εκπομπή στη μεσημεριανή ζώνη. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου μέσα από το «Ραντεβού το ΣΚ».



Όπως αναφέρει το Zappit, πρόκειται για ένα ψυχαγωγικό project, χωρίς στοιχεία gossip, ενώ το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικά με τους Βαγγέλη Χαρισόπουλο, Ευθύμιο Κάλφα, Γιώργο Κρικοριάν και Μαρία Φραγκάκη.



Η νέα εκπομπή του Θανάση Πάτρα θα προβάλλεται από τις 14:00 έως τις 15:45, ακολουθώντας το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και δίνοντας τη σκυτάλη στις «Καθαρές Κουβέντες» με τον Γιάννη Χαριτάτο και τον Παναγιώτη Παπαγεωργίου.



