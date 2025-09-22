Ανατροπή καταγράφηκε στα πρωινά ενημερωτικά – ψυχαγωγικά προγράμματα της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα μη καθαρά ποσοστά τηλεθέασης, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» κατέκτησε την πρώτη θέση με 11,5%, αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό.

Το «Χαμογέλα και πάλι» ακολούθησε με 9,4%, με το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη να ειναι απο κοντά σημειώνοντας 9,1%. Οι «Δεκατιανοί» έκλεισαν με 7,3%, το «Ραντεβού το Σουκ» στο Open κατέγραψε 6%, ενώ η εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» περιορίστηκε στο 2,8%.

Τα νούμερα αυτά δείχνουν ότι το κοινό διαφοροποιεί τις προτιμήσεις του, με τον Μάνεση να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα, ενώ η μάχη για τη δεύτερη θέση παραμένει αμφίρροπη ανάμεσα στα υπόλοιπα πρωινά προγράμματα.







*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Πηγή: tvnea.com