Τον κώδωνα του κινδύνου για ψεύτικους ιστότοπους που προσκαλούν άτομα να…. επενδύσουν στην ΕΚΤ, κρούει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τονίζοντας ότι «πρόκειται για απάτη. Δεν ζητάμε ποτέ επενδύσεις, χρήματα ή προσωπικά στοιχεία από άτομα».

Επιτήδειοι χρησιμοποιούν το όνομα της ΕΚΤ με στόχο να εκμεταλλευτούν ανυποψίαστους πολίτες

Σε ανάρτησή της η ΕΚΤ αναφέρει ότι πολύ συχνά το όνομα ή/και το λογότυπο της κεντρικής τράπεζας χρησιμοποιείται για δόλιους σκοπούς: «το κοινό συχνά αναφέρει απάτες στις οποίες γίνεται κατάχρηση του ονόματος ή/και του λογότυπου της ΕΚΤ, καθώς και απάτες όπου μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ πλαστογραφούνται», υπογραμμίζει και προσθέτει ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, οι εγκληματίες χρησιμοποιούν αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστότοπους που μοιάζουν να προέρχονται από την ΕΚΤ.

Τι πρέπει να προσέξετεΑν κάτι δεν σας φαίνεται σωστό σε ένα email που λαμβάνετε, μην κάνετε κλικ σε κανέναν σύνδεσμο που περιέχεται σε αυτό το email, μην ανοίξετε κανένα από τα συνημμένα του και μην απαντήσετε σε προσκλήσεις ή καμπάνιες .Αν κάποιος επικοινωνήσει μαζί σας λέγοντας ότι εργάζεται για την ΕΚΤ και κατέχει χρήματα που σας ανήκουν, πρόκειται για απάτη. Δεν διατηρούμε λογαριασμούς για μέλη του κοινού.Εάν λάβετε μια ανεπιθύμητη κλήση από έναν αριθμό τηλεφώνου που φαίνεται να είναι της ΕΚΤ (π.χ. +49 69 1344 XXXX) ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μην δώσετε καμία προσωπική ή οικονομική πληροφορία.Η ΕΚΤ δεν θα σας ζητήσει ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, γραπτού μηνύματος ή άμεσου μηνύματος. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν θα επικοινωνήσουν ποτέ μαζί σας σχετικά με προσωπική περιουσία ή οικονομικά ζητήματα ή για την προώθηση επενδυτικών σχεδίων.Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) έχει οδηγήσει σε αύξηση των εξαιρετικά εξελιγμένων ψεύτικων βίντεο ή ιστότοπων που φαίνεται να δείχνουν προσωπικό της ΕΚΤ να προωθεί επενδυτικά σχέδια. Η ΤΝ μπορεί να δημιουργήσει ρεαλιστικό βίντεο και ήχο, και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ψεύτικων τηλεφωνικών κλήσεων.Εάν υποψιάζεστε ότι ένας ιστότοπος που ισχυρίζεται ότι δημιουργήθηκε από την ΕΚΤ είναι ψεύτικος, ενημερώστε την ΕΚΤ μέσω της Φόρμας Αίτησης Πληροφοριών . Εάν πιστεύετε ότι είστε θύμα απάτης σε έναν τέτοιο ιστότοπο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την τοπική σας αρχή, π.χ. την τοπική αστυνομία.Ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι απάτης;

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι απάτης:

Δημιουργία ψεύτικων προφίλ μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής ή της ΕΚΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση επενδύσεων,Ισχυρισμός ότι η ΕΚΤ εισπράττει τέλη διασυνοριακών μεταφορώνΙσχυρισμός ότι η ΕΚΤ είναι εμπορική τράπεζα που παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικήςΖητούν από ανθρώπους να πραγματοποιήσουν πληρωμή μέσω ψεύτικου ιστότοπου ηλεκτρονικής τραπεζικής της ΕΚΤ ή ψεύτικου τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της ΕΚΤΖητούν από ανθρώπους να πραγματοποιήσουν μια πληρωμή επειδή η ΕΚΤ μπλοκάρει μια μεταφορά χρημάτωνΑίτημα πληρωμής επειδή η ΕΚΤ εισπράττει καταθέσεις ή πληρωμές για αγορά/εξαργύρωση bitcoin ή άλλων κρυπτονομισμάτων ή επειδή ανακτά κεφάλαια για άτομα που έχουν πέσει θύματα απάτηςΕνθαρρύνουν τους ανθρώπους να λάβουν δάνεια από την ΕΚΤ με πολύ ελκυστικούς όρουςΕπικοινωνούν με άτομα από έναν αριθμό τηλεφώνου που φαίνεται να είναι από την ΕΚΤ (π.χ. +49 69 1344 XXXX) ή από μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς προφανή λόγο ή χωρίς προηγούμενη επικοινωνίαΠροσποιούνται ότι εργάζονται για εταιρείες που ενεργούν για λογαριασμό της ΕΚΤ, για παράδειγμα για την ανάκτηση χρημάτων που είχαν χαθεί προηγουμένως σε απάτεςΠώς μπορώ να αναγνωρίσω την απάτηΤα μηνύματα από απατεώνες συχνά μοιάζουν σαν να προέρχονται από την ΕΚΤ, αλλά συνήθως περιέχουν σφάλματα.Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε μια απάτη:Ελέγξτε τον αποστολέα του email: ένα email που αποστέλλεται από την ΕΚΤ θα προέρχεται πάντα από μια διεύθυνση email που τελειώνει σε @ecb.europa.eu ή @ecb.int.Μην εμπιστεύεστε ποτέ ένα προωθημένο email. Λάβετε υπόψη ότι οι διευθύνσεις email ενδέχεται να πλαστογραφηθούν ώστε να εμφανίζονται σαν να έχουν σταλεί από την ΕΚΤ («πλαστογράφηση email»).Ελέγξτε τους συνδέσμους στο email: τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω από τον σύνδεσμο (χωρίς να κάνετε κλικ σε αυτόν). Αυτό θα εμφανίσει το πλήρες κείμενο του συνδέσμου. Ορισμένα προγράμματα email θα τον εμφανίσουν στο κάτω μέρος της οθόνης. Εάν ο σύνδεσμος δεν περιλαμβάνει τη διεύθυνση «ecb.europa.eu», το email είναι πιθανώς δόλιο.Ελέγξτε το κείμενο σε ηλεκτρονικά μηνύματα ή σε ιστότοπους για ασυνήθιστη διατύπωση, ορθογραφικά λάθη και τυπογραφικά λάθη.Ελέγξτε τον αριθμό τηλεφώνου: εάν φαίνεται να είναι αριθμός τηλεφώνου της ΕΚΤ (+49 69 1344 XXXX), ενδέχεται να έχετε υποστεί «πλαστογράφηση αναγνώρισης καλούντος». Αυτό συμβαίνει όταν ο καλών εν γνώσει του παραποιεί τις πληροφορίες που μεταδίδονται για να αποκρύψει τον αριθμό από τον οποίο καλεί.Στα ψεύτικα βίντεο, ακόμη και όταν έχει χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη, η φωνή ενδέχεται να μην είναι σωστά συγχρονισμένη με τα χείλη του ομιλητή και η εικόνα μπορεί να έχει ελαττώματα.Γενικά, να είστε καχύποπτοι με απροσδόκητα email ή κλήσεις ή οποιουσδήποτε ιστότοπους, βίντεο ή άλλες μορφές επικοινωνίας που σας ζητούν να αναλάβετε άμεση δράση (π.χ. επείγουσα μεταφορά χρημάτων) ή φαίνονται πολύ καλοί για να είναι αληθινοί.Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας;

Ποτέ μην μεταφέρετε χρήματα χωρίς να γνωρίζετε ποιος θα τα λάβει και ποτέ μην αποκαλύπτετε πληροφορίες όπως τον αριθμό του τραπεζικού σας λογαριασμού, τα στοιχεία της προσωπικής σας ταυτότητας ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά στοιχεία.

Η ΕΚΤ δεν φέρει ευθύνη για την κακή χρήση του ονόματος, του λογότυπου ή/και της διεύθυνσης ή/και των αριθμών τηλεφώνου της από απάτες που επιδιώκουν να εξαπατήσουν μέλη του κοινού. Αναφέρετε περιπτώσεις απάτης στην αστυνομία ή ζητήστε συμβουλές από τις αρμόδιες εθνικές αρχές .

Στην χώρα μας μπορείτε να επικοινωνείτε με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Πηγή: ot.gr

