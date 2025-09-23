2025-09-23 09:49:22
Φωτογραφία για Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Δυναμικό ξεκίνημα με πρεμιέρες και αλλαγές στα στούντιο - Αυτo το πρόγραμμα τερμάτισε στην πρώτη θέση

 



Η απογευματινή ζώνη της Δευτέρας μπήκε δυναμικά στη νέα σεζόν, με πρεμιέρες δημοφιλών τηλεπαιχνιδιών αλλά και ανανεώσεις σε εκπομπές ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με τα μη καθαρά ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού μοιράστηκε ανάμεσα σε πολλές επιλογές, με εμφανή προτίμηση στα παιχνίδια γνώσεων και τα δελτία επικαιρότητας.

Το «Ρουκ Ζουκ» έκανε πρεμιέρα σημειώνοντας 12%, ενώ το τηλεπαιχνίδι «5x5» περιορίστηκε στο 8,2%. Στην ίδια ζώνη, το «Live News» του MEGA διατήρησε τη δυναμική του με 12,1%, ενώ το «Το Έχουμε» στον ΣΚΑΪ κινήθηκε χαμηλότερα, στο 6,2%. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN έφτασε στο 3,9%, ενώ το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 κατέγραψε 6,9%, δείχνοντας μικρή αλλά σταθερή άνοδο.

Στα τηλεπαιχνίδια της επόμενης ζώνης, ο ανταγωνισμός ήταν έντονος: το «The Chase» έκανε στο 14,8%, το «Cash or Trash» ακολούθησε με 13,9%, ενώ στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε ο «Τροχός της Τύχης» με 15,9%, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο είδος.

Η εκπομπή «Power Talk» που είδαμε αλλαγές τόσο στήσιμο της εκπομπής όσο και στην δομή, σημείωσε αύξηση κάνοντας 5,5%.

Η μάχη της τηλεθέασης δείχνει πως οι θεατές επιβραβεύουν τα δυνατά φορμάτ και τις σταθερές αξίες, ενώ οι αλλαγές στα στούντιο και τη δομή πολλών εκπομπών φαίνεται να έδωσαν νέα πνοή στο απογευματινό πρόγραμμα. Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν οι νεοφερμένοι τίτλοι μπορούν να χτίσουν πιστό κοινό και να ανεβάσουν τις επιδόσεις τους απέναντι στους καθιερωμένους πρωταγωνιστές.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/9/2025)



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών: «Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή – Άνοδος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών: «Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή – Άνοδος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τηλεθέαση Prime Time: Σαρωτική πρεμιέρα για “το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” - Τι έκαναν οι άλλες πρεμιέρες;
Τηλεθέαση Prime Time: Σαρωτική πρεμιέρα για “το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” - Τι έκαναν οι άλλες πρεμιέρες;
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών: «Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή – Άνοδος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών: «Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή – Άνοδος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1
Αλλαγές από αύριο στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 που επηρεάζει το Καλημέρα Ελλάδα...
Αλλαγές από αύριο στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 που επηρεάζει το Καλημέρα Ελλάδα...
Η νέα επικεφαλής των γερμανικών σιδηροδρόμων υπόσχεται «νέο ξεκίνημα»
Η νέα επικεφαλής των γερμανικών σιδηροδρόμων υπόσχεται «νέο ξεκίνημα»
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Τσουρό: Χρειάζεται μια πίστωση χρόνου μια ομάδα να κάνει τις αλλαγές της
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Τσουρό: Χρειάζεται μια πίστωση χρόνου μια ομάδα να κάνει τις αλλαγές της
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μια σιδηροδρομική σήραγγα σχεδόν ένα μίλι κάτω από τις Άλπεις θα μεταμορφώσει τα ταξίδια από την καρδιά της Ευρώπης στην Ιταλία
Μια σιδηροδρομική σήραγγα σχεδόν ένα μίλι κάτω από τις Άλπεις θα μεταμορφώσει τα ταξίδια από την καρδιά της Ευρώπης στην Ιταλία
Άνδρας που κουβαλάει φίδι ζητάει χρήματα από επιβάτες τρένου, η απάντηση των σιδηροδρόμων! Βίντο
Άνδρας που κουβαλάει φίδι ζητάει χρήματα από επιβάτες τρένου, η απάντηση των σιδηροδρόμων! Βίντο
Dashboard ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ
Dashboard ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ
Συντάξεις: Πληρώνονται και αναδρομικά έως 8.556 ευρώ για την ΕΑΣ σε συνταξιούχους Δημοσίου [Οι πίνακες με τα ποσά για ειδικά μισθολόγια και πολιτικούς συνταξιούχους]
Συντάξεις: Πληρώνονται και αναδρομικά έως 8.556 ευρώ για την ΕΑΣ σε συνταξιούχους Δημοσίου [Οι πίνακες με τα ποσά για ειδικά μισθολόγια και πολιτικούς συνταξιούχους]
Η εκπομπή «Forcé» επιστρέφει στο ΕΡΤNews με νέο κύκλο εκπομπών - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Η εκπομπή «Forcé» επιστρέφει στο ΕΡΤNews με νέο κύκλο εκπομπών - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;