Η απογευματινή ζώνη της Δευτέρας μπήκε δυναμικά στη νέα σεζόν, με πρεμιέρες δημοφιλών τηλεπαιχνιδιών αλλά και ανανεώσεις σε εκπομπές ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με τα μη καθαρά ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού μοιράστηκε ανάμεσα σε πολλές επιλογές, με εμφανή προτίμηση στα παιχνίδια γνώσεων και τα δελτία επικαιρότητας.

Το «Ρουκ Ζουκ» έκανε πρεμιέρα σημειώνοντας 12%, ενώ το τηλεπαιχνίδι «5x5» περιορίστηκε στο 8,2%. Στην ίδια ζώνη, το «Live News» του MEGA διατήρησε τη δυναμική του με 12,1%, ενώ το «Το Έχουμε» στον ΣΚΑΪ κινήθηκε χαμηλότερα, στο 6,2%. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN έφτασε στο 3,9%, ενώ το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 κατέγραψε 6,9%, δείχνοντας μικρή αλλά σταθερή άνοδο.

Στα τηλεπαιχνίδια της επόμενης ζώνης, ο ανταγωνισμός ήταν έντονος: το «The Chase» έκανε στο 14,8%, το «Cash or Trash» ακολούθησε με 13,9%, ενώ στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε ο «Τροχός της Τύχης» με 15,9%, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο είδος.

Η εκπομπή «Power Talk» που είδαμε αλλαγές τόσο στήσιμο της εκπομπής όσο και στην δομή, σημείωσε αύξηση κάνοντας 5,5%.

Η μάχη της τηλεθέασης δείχνει πως οι θεατές επιβραβεύουν τα δυνατά φορμάτ και τις σταθερές αξίες, ενώ οι αλλαγές στα στούντιο και τη δομή πολλών εκπομπών φαίνεται να έδωσαν νέα πνοή στο απογευματινό πρόγραμμα. Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν οι νεοφερμένοι τίτλοι μπορούν να χτίσουν πιστό κοινό και να ανεβάσουν τις επιδόσεις τους απέναντι στους καθιερωμένους πρωταγωνιστές.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/9/2025)

Πηγή: tvnea.com