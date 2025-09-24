2025-09-24 13:59:15
Ο Χάρης Λεμπιδάκης μίλησε στην εκπομπή Breakfast@Star, αναφερόμενος στη συμμετοχή του, τη συνεργασία του με την ομάδα και τα νούμερα τηλεθέασης. Ο ίδιος τόνισε πόσο χαρούμενος νιώθει που ανήκει σε αυτή την ομάδα, επισημαίνοντας ότι η εκπομπή ανταποκρίνεται πλήρως στις προσωπικές του προτιμήσεις και στόχους.

«Με χαροποιεί που συνεργάζομαι με έναν φίλο, και αυτό ήταν ένας από τους λόγους που δέχτηκα να συμμετάσχω στην εκπομπή. Έχουμε δείξει τις δυνατότητές μας, η εκπομπή ανταποκρίνεται ακριβώς σε όσα θέλω εγώ. Θα γίνουμε ακόμη καλύτεροι και σκοπεύουμε να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα με το περιεχόμενο που προσφέρουμε στους τηλεθεατές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την τηλεθέαση, ο Χάρης ξεκαθάρισε ότι δεν επηρεάζονται από τα νούμερα και συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά τους με επαγγελματισμό. «Παρακολουθούμε τα νούμερα, αλλά η ζώνη είναι νέα και χτίζεται. Το κανάλι μας στηρίζει πλήρως, οπότε εμείς οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό», είπε.

Επιπλέον, σχολίασε και τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης, αναφέροντας ως παράδειγμα την Τατιάνα Στεφανίδου: «Και η ίδια η Τατιάνα βρίσκεται σε ώρα που δεν είναι συνηθισμένη για το κοινό της και παρουσιάζει κοινωνικά θέματα. Χρειάζεται χρόνος, όπως και εμείς. Στην πραγματικότητα, το 80% της τηλεόρασης έχει χαμηλά νούμερα, οπότε δεν πρέπει να δημιουργούμε λανθασμένες εντυπώσεις για να πλήξουμε συναδέλφους».

Πηγή: tvnea.com
