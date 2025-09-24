2025-09-24 14:15:37
Φωτογραφία για Ενημέρωση για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που αφορά και τα φαρμακεία μας



Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2025



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ



Αριθμ. Πρωτ. 4044



Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Ενημέρωση για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που αφορά και τα

φαρμακεία μας»



Κατατέθηκε στη διαβούλευση νομοσχέδιο με άρθρα που αφορούν στα φαρμακεία μας. Πρόκειται για διατάξεις που είναι αποτέλεσμα επίμονων και συντονισμένων προσπαθειών του κλάδου μας και έρχονται να δώσουν λύσεις σε χρόνια αιτήματα και διεκδικήσεις, οι οποίες βρίσκονταν διαχρονικά στο επίκεντρο των συζητήσεων με το Υπουργείο Υγείας.



Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο:





• Καταργείται ο ληστρικός φόρος rebate 0,8% επί της λιανικής τιμής ενός off- patent φαρμάκου το οποίο επιβάρυνε άδικα τον φαρμακοποιό εφόσον δεν είχε καμία ευθύνη στην επιλογή του φαρμάκου, την οποία κάνει ο ιατρός ή ο ασθενής.

• Θεσμοθετείται η επέκταση απαλλαγής του Clawback σε όλα τα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και όχι μόνο του «Freestyle», όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

• Ρυθμίζονται ζητήματα εφημεριών, διευκολύνοντας την εύρυθμη λειτουργία των φαρμακείων, με ενεργό ρόλο στις αποφάσεις από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους.

• Κατοχυρώνεται αμοιβή των συνεταιριστικών και ιδιωτικών φαρμακαποθηκών για τη διακίνηση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, επιλύοντας μια σοβαρή εκκρεμότητα του συστήματος όσο αφορά διακίνηση των ΦΥΚ από τα φαρμακεία μας.

• Καθορίζεται σαφής διαδικασία ηλεκτρονικής προχορήγησης φαρμάκων ώστε τα φαρμακεία μας να εξυπηρετούν τους ασθενείς.



Ως Π.Φ.Σ. συνεχίζουμε στοχευμένα με αποφασιστικότητα, υπομονή και επιμονή, να διεκδικούμε λύσεις για τα φαρμακεία μας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον επιστημονικό και κοινωνικό μας ρόλο.



Με Εκτίμηση,


















