2025-09-24 15:23:32
Φωτογραφία για Η επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στο Jimmy Kimmel Live! μετά την αναστολή... - Τι είπε;
Ο Jimmy Kimmel βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης συζήτησης για τα όρια της σάτιρας και της ελευθερίας του λόγου στις ΗΠΑ, μετά την προσωρινή παύση του Jimmy Kimmel Live!

Στην πρώτη του εμφάνιση μετά την επιστροφή, ο παρουσιαστής εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος και θέλησε να αποσαφηνίσει τις προθέσεις του. Όπως είπε: «Δεν έχω καμία αυταπάτη ότι θα αλλάξω τη γνώμη κάποιου, αλλά θέλω να κάνω κάτι ξεκάθαρο, γιατί είναι σημαντικό για μένα ως άνθρωπο: να καταλάβετε ότι ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μου να ελαφρύνω ή να κάνω πλάκα με τη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου».

Παράλληλα, ανέφερε:

«Δημοσίευσα ένα μήνυμα στο Instagram την ημέρα που δολοφονήθηκε, στέλνοντας αγάπη στην οικογένειά του και ζητώντας συμπόνια, και το εννοούσα. Και εξακολουθώ να το πιστεύω. Ούτε ήταν πρόθεσή μου να κατηγορήσω κάποια συγκεκριμένη ομάδα για τις πράξεις του — ήταν ένα βαθιά διαταραγμένο άτομο.


Αυτό ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ήθελα να πω, αλλά για μερικούς, αυτό φάνηκε ακατάλληλο ή ασαφές ή ίσως και τα δύο, και για όσους πιστεύουν ότι έδειξα με το δάχτυλο, καταλαβαίνω γιατί είστε αναστατωμένοι. Αν η κατάσταση ήταν αντίστροφη, είναι πολύ πιθανό να ένιωθα το ίδιο.

Έχω πολλούς φίλους και μέλη της οικογένειας στην άλλη πλευρά που αγαπώ και με τους οποίους παραμένω κοντά, παρόλο που δεν συμφωνούμε καθόλου σε θέματα πολιτικής. Δεν νομίζω ότι ο δολοφόνος που πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ εκπροσωπεί κανέναν, ήταν ένα άρρωστο άτομο που πίστευε ότι η βία ήταν η λύση, και δεν είναι».

Πηγή: tvnea.com
