





Η εκπομπή «Μαμά-δες» έρχεται και αυτό το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, στις 15:00, στην ΕΡΤ1.

Η αθλητική συντάκτρια και παρουσιάστρια της ιστορικής εκπομπής της ΕΡΤ «Αθλητική Κυριακή», Χριστίνα Βραχάλη, αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής γι’ αυτήν την εβδομάδα. Μοιράζεται μαζί μας το δικό της ταξίδι μητρότητας με τη μόλις 2 ετών κόρη της, Ειρήνη.







Πρώτη καλεσμένη της Χριστίνας Βραχάλη είναι η φίλη της και Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ, Νικόλ Κυριακοπούλου. Μιλούν για την 8χρονη κόρη της, Λένια, και για την προσμονή του δεύτερου παιδιού της, για τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε και στις δύο εγκυμοσύνες της, αλλά και για την απεριόριστη στήριξη που έχει από τον σύζυγό της, ενώ συγκινείται όταν περιγράφει τις στιγμές που η κόρη της την εμψυχώνει από την κερκίδα.







Η Χριστίνα Βραχάλη συναντά την κλινική ψυχολόγο – ψυχοθεραπεύτρια Άννα Κανδαράκη και μιλούν για την αμφισβήτηση και τον «ρατσισμό» που βιώνουν οι μητέρες όταν αποφασίζουν να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά τον τοκετό.

Τέλος, η Χριστίνα Βραχάλη υποδέχεται την αθλήτρια της Εθνικής Ομάδας Πόλο, Αλεξάνδρα Ασημάκη. Μιλούν για την 5χρονη κόρη της, Σταυριάννα, για τα αρνητικά σχόλια και τις προκαταλήψεις που δέχθηκε όταν επέστρεψε στην ενεργό δράση σε ολυμπιακό επίπεδο ούσα μητέρα, ενώ παραδέχεται ότι νιώθει συχνά ενοχές για την έλλειψη χρόνου εξαιτίας των απαιτήσεων του πρωταθλητισμού.







«Μαμά-δες». Κάθε Σάββατο στις 15:00, στην ΕΡΤ1, με μια διαφορετική μαμά σε ρόλο παρουσιάστριας.







Αρχισυνταξία – Επιμέλεια εκπομπής: Δημήτρης Σαρρής

Σκηνοθεσία: Βέρα Ψαρρά

Υπεύθυνη καλεσμένων: Βίκη Αλεξανδροπούλου

Βοηθός αρχισυντάκτη – επιμέλεια γυρισμάτων: Εύη Λεπενιώτη

Βοηθός αρχισυντάκτη – επιμέλεια μοντάζ: Λάμπρος Σταύρου

Παραγωγή: DIGIMUM

