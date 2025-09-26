2025-09-26 09:38:31
Φωτογραφία για Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Στην πρώτη θέση συνεχίζει η Καινούργιου - Ανατροπή στην 2η θέση

 Η μάχη της πρωινής ζώνης παραμένει δυνατή, με την Κατερίνα Καινούργιου να κρατά γερά τα ηνία της τηλεθέασης. Η «Super Κατερίνα» κατέγραψε χθες 16,9% και βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην κορυφή, επιβεβαιώνοντας την απήχησή της στο κοινό.

Στη δεύτερη θέση ανέβηκε το «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, το οποίο συγκέντρωσε 13,9%, δείχνοντας ότι κερδίζει έδαφος και παγιώνει τη θέση του στον ανταγωνισμό. Στην τρίτη θέση συναντάμε «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, που σημείωσε 10,4% και συνεχίζει να παραμένει μέσα στη δυναμική τριάδα της ζώνης.

Αξιοσημείωτη παρουσία είχε και το «Πρωίαν σε είδον», το οποίο έφτασε στο 7,8%, λίγο πιο πάνω από το «Breakfast @ Star» που κινήθηκε στο 7,3%. Το «10 Παντού» του Open κατέγραψε 4,6%, ενώ οι «Αταίριαστοι» περιορίστηκαν στο 4,1%.

Η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά άκρως ανταγωνιστική, με τα ποσοστά να δείχνουν ξεκάθαρα πως η Κατερίνα Καινούργιου εξακολουθεί να προηγείται με διαφορά, την ώρα που οι υπόλοιπες εκπομπές προσπαθούν να κερδίσουν περισσότερο μερίδιο από το κοινό.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/9/2025)



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη - Ποια εκπομπή πήρε την πρώτη θέση;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη - Ποια εκπομπή πήρε την πρώτη θέση;
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/9/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/9/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη - Ποια εκπομπή πήρε την πρώτη θέση;
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη - Ποια εκπομπή πήρε την πρώτη θέση;
Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης: Χαμηλές επίδωσες σε ΣΚΑΪ και ΑΝΤ1...
Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης: Χαμηλές επίδωσες σε ΣΚΑΪ και ΑΝΤ1...
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» στην κορυφή – Η μάχη των εκπομπών
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» στην κορυφή – Η μάχη των εκπομπών
Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης: Με δυνατά ποσοστά το Live News στο Mega
Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης: Με δυνατά ποσοστά το Live News στο Mega
Τηλεθέαση Prime Time: Πρεμιέρα για τον «Άγιο Έρωτα» με μειωμένα νούμερα
Τηλεθέαση Prime Time: Πρεμιέρα για τον «Άγιο Έρωτα» με μειωμένα νούμερα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης: Χαμηλές επίδωσες σε ΣΚΑΪ και ΑΝΤ1...
Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης: Χαμηλές επίδωσες σε ΣΚΑΪ και ΑΝΤ1...
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» στην κορυφή – Η μάχη των εκπομπών
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» στην κορυφή – Η μάχη των εκπομπών
Ο χώρος του Εθνικού Σιδηροδρομικού Μουσείου ανοίγει ξανά μετά από ανακαίνιση 11 εκατομμυρίων λιρών
Ο χώρος του Εθνικού Σιδηροδρομικού Μουσείου ανοίγει ξανά μετά από ανακαίνιση 11 εκατομμυρίων λιρών
Τo Μετρό Θεσσαλονίκης βραβεύθηκε ως «Έργο της Χρονιάς 2024»
Τo Μετρό Θεσσαλονίκης βραβεύθηκε ως «Έργο της Χρονιάς 2024»
Συντάξεις: Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού
Συντάξεις: Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού