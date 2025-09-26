Η μάχη της πρωινής ζώνης παραμένει δυνατή, με την Κατερίνα Καινούργιου να κρατά γερά τα ηνία της τηλεθέασης. Η «Super Κατερίνα» κατέγραψε χθες 16,9% και βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην κορυφή, επιβεβαιώνοντας την απήχησή της στο κοινό.

Στη δεύτερη θέση ανέβηκε το «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, το οποίο συγκέντρωσε 13,9%, δείχνοντας ότι κερδίζει έδαφος και παγιώνει τη θέση του στον ανταγωνισμό. Στην τρίτη θέση συναντάμε «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, που σημείωσε 10,4% και συνεχίζει να παραμένει μέσα στη δυναμική τριάδα της ζώνης.

Αξιοσημείωτη παρουσία είχε και το «Πρωίαν σε είδον», το οποίο έφτασε στο 7,8%, λίγο πιο πάνω από το «Breakfast @ Star» που κινήθηκε στο 7,3%. Το «10 Παντού» του Open κατέγραψε 4,6%, ενώ οι «Αταίριαστοι» περιορίστηκαν στο 4,1%.

Η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά άκρως ανταγωνιστική, με τα ποσοστά να δείχνουν ξεκάθαρα πως η Κατερίνα Καινούργιου εξακολουθεί να προηγείται με διαφορά, την ώρα που οι υπόλοιπες εκπομπές προσπαθούν να κερδίσουν περισσότερο μερίδιο από το κοινό.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/9/2025)

