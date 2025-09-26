2025-09-26 09:38:31
Δείτε αναλυτικά μέσα απο το TVNEA.COM τα 15' στο δυναμικό κοινό αλλα και το σύνολο ημέρα και prime time.
Ποια εκπομπή ή σειρά κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού;
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πηγή: tvnea.com
Ποια εκπομπή ή σειρά κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού;
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ«The Roadshow» : Κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 21:00
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ